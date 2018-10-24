banner107
Karşıyaka lider, Akova takipte
Karşıyaka lider, Akova takipte
602 0
Yenicami oynamadan da lider
Yenicami oynamadan da lider
180 0
Meteoroloji Dairesi'nden toz uyarısı
Meteoroloji Dairesi'nden toz uyarısı
18 0
Cihangir, Davulcu için kazandı
Cihangir, Davulcu için kazandı
617 0
Ocak, Kaymaklı’ya patladı
Ocak, Kaymaklı’ya patladı
156 0
Titanik’ten çıkan eşyalar satılıyor
Titanik’ten çıkan eşyalar satılıyor
36 0
Soyer Arseven-Hasan Reyhan liderliğini sürdürüyor
Soyer Arseven-Hasan Reyhan liderliğini sürdürüyor
58 0
Aşırı yağmur nedeniyle bazı yollar su altında kaldı
Aşırı yağmur nedeniyle bazı yollar su altında kaldı
649 0
banner82
banner147

Baf Ülkü Yurdu’ndan alkışlanacak davranış

banner27

Baf Ülkü Yurdu hafta sonu oynayacağı Esentepe karşılaşmasının hasılatını Türkiye’de tümör tedavisi gören Ali Şenbardak’a bağışlama kararı aldı

Baf Ülkü Yurdu’ndan alkışlanacak davranış
banner192

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Baf Ülkü Yurdu hafta sonu oynayacağı Esentepe karşılaşmasının hasılatını Türkiye’de tedavi gören Ali Şenbardak’a bağışlama kararı aldı.

Baf Ülkü Yurdu yönetim kurulu Yayla köyünde ikamet eden ve tümör teşhisi ile İstanbul’da tedavi altında bulunan 12 yaşındaki Ali Şenbardak’a yardım amacıyla giriş ücretlerinden toplanacak parayı bağışlama kararı aldı.

Ali Şenbardak  TED Kuzey Kıbrıs Koleji’ni tam burslu kazanan çok başarılı ve çok zeki bir öğrenci ama şu an okuluna devam edemiyor. Çünkü 2 yıl önce annesini de beyin kanseri sebebiyle kaybeden Ali Şenbardak, şimdi kendisi tümör ile mücadele ediyor.
 KKTC’de başlayan tanı ve tedavisi süreci sonrası , çevresindeki yardımseverler tarafından konu Sağlık Bakanlığı’na götürüldü. Bakan Filiz Besim’in konuya gösterdiği duyarlılıkla, kurul kararıyla İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’ne gönderilen Ali minicik bedenine ağır gelen bir tedavi görüyor.

Kendi ihtiyaçlarını gideremeyecek durumda olan Ali’nin yanında polis olan babası kalıp ona bakmak zorunda kalıyor. İki çocuk babası olan polis memuru Cengiz Topel Şenbardak tek bir maaşla hem lisede okuyan kızının okul masraflarına hem de Ali’nin tedavi sürecindeki masraflara yetişemeye çalışıyor.

Etiketler; #Baf #Baf Ülkü Yurdu
banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.