Baf Ülkü Yurdu’ndan alkışlanacak davranış

Baf Ülkü Yurdu hafta sonu oynayacağı Esentepe karşılaşmasının hasılatını Türkiye’de tümör tedavisi gören Ali Şenbardak’a bağışlama kararı aldı

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Baf Ülkü Yurdu hafta sonu oynayacağı Esentepe karşılaşmasının hasılatını Türkiye’de tedavi gören Ali Şenbardak’a bağışlama kararı aldı.

Baf Ülkü Yurdu yönetim kurulu Yayla köyünde ikamet eden ve tümör teşhisi ile İstanbul’da tedavi altında bulunan 12 yaşındaki Ali Şenbardak’a yardım amacıyla giriş ücretlerinden toplanacak parayı bağışlama kararı aldı.

Ali Şenbardak TED Kuzey Kıbrıs Koleji’ni tam burslu kazanan çok başarılı ve çok zeki bir öğrenci ama şu an okuluna devam edemiyor. Çünkü 2 yıl önce annesini de beyin kanseri sebebiyle kaybeden Ali Şenbardak, şimdi kendisi tümör ile mücadele ediyor.

KKTC’de başlayan tanı ve tedavisi süreci sonrası , çevresindeki yardımseverler tarafından konu Sağlık Bakanlığı’na götürüldü. Bakan Filiz Besim’in konuya gösterdiği duyarlılıkla, kurul kararıyla İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’ne gönderilen Ali minicik bedenine ağır gelen bir tedavi görüyor.

Kendi ihtiyaçlarını gideremeyecek durumda olan Ali’nin yanında polis olan babası kalıp ona bakmak zorunda kalıyor. İki çocuk babası olan polis memuru Cengiz Topel Şenbardak tek bir maaşla hem lisede okuyan kızının okul masraflarına hem de Ali’nin tedavi sürecindeki masraflara yetişemeye çalışıyor.