Baf, Akçay’dan yönetici transfer etti

Akçay Spor Kulübü eski başkanı Yusuf Özbahadır, Baf Ülkü Yurdu’nda as başkanlık görevine getirildi

K-PET Süper Lig’de ilk devreyi 20 puanla yedinci sırada tamamlayan Güzelyurt ekiplerinden Baf Ülkü Yurdu ikinci devre hazırlıklarını sürdürürken, yönetim kurulunu da takviye yaptı. Ligin ilk devresinde başarılı bir performans oraya koyan Baf Ülkü Yurdu, ikinci devre başarılı performansını artırmak için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürürken önceki akşam Mehmet Kadri başkanlığında yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan kararla birlikte as başkanlık görevine Yusuf Özbahadır getirildi. Baf Ülkü Yurdu’nda önemli göreve getirilen

Yusuf Özbahadır takımın yaptığı antrenmanları takibe başlarken, futbolculara moral verdi. Kırmızı yeşillilerde, Mehmet Kadir başkanlığında yönetim kurulunda asbaşkanlık görevine getirilen Yusf Özbahadır, 2014-2015, 2015-2016 sezonlarında Akçay Spor Kulübü’nde yöneticilik, 2016-2017 sezonunda ise Akçay Spor Kulübü’ne başkan olarak görev yaptı.