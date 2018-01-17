banner107
banner69
Doğu’da Aktaş -İnanç takası
Doğu’da Aktaş -İnanç takası
66 0
70 0
 
6 0
10 0
11 0
8 0
LTB’den anlamlı satranç turnuvası
LTB’den anlamlı satranç turnuvası
19 0
banner82

Baf, Akçay’dan yönetici transfer etti

banner27

Akçay Spor Kulübü eski başkanı Yusuf Özbahadır, Baf Ülkü Yurdu’nda as başkanlık görevine getirildi

Baf, Akçay’dan yönetici transfer etti
banner87

K-PET Süper Lig’de ilk devreyi 20 puanla yedinci sırada tamamlayan Güzelyurt ekiplerinden Baf Ülkü Yurdu ikinci devre hazırlıklarını sürdürürken, yönetim kurulunu da takviye yaptı. Ligin ilk devresinde başarılı bir performans oraya koyan Baf Ülkü Yurdu, ikinci devre başarılı performansını artırmak için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürürken önceki akşam Mehmet Kadri başkanlığında yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan kararla birlikte as başkanlık görevine Yusuf Özbahadır getirildi. Baf Ülkü Yurdu’nda önemli göreve getirilen 

Yusuf Özbahadır takımın yaptığı antrenmanları takibe başlarken, futbolculara moral verdi. Kırmızı yeşillilerde, Mehmet Kadir başkanlığında yönetim kurulunda asbaşkanlık görevine getirilen Yusf Özbahadır, 2014-2015, 2015-2016 sezonlarında Akçay Spor Kulübü’nde yöneticilik, 2016-2017 sezonunda ise Akçay Spor Kulübü’ne başkan olarak görev yaptı. 

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.