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Babalar ve çocukları karşılaştılar

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Babalar ve çocukları karşılaştılar
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Hüseyin Kızmazoğlu'nun koordinatörlüğünde başarılı işlere imza atmaya devam eden Cihangir Futbol Okulu, bugün kutlanacak olan Babalar Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirdi.

Babalar ve çocuklara özel bir etkinlik hazırlayan Cihangir Futbol Okulu, Cihangir Stadında gerçekleştirilen etkinlikte babalar ve çocuklarının futbol oynamasını sağlarken, hazırlanan birçok sürprizle de keyifli bir gün geçirildi.

Güne özel hazırlanan “Süper Baba” baskılı tişörtleri ile çoğu “göbekli” babalar çocuklarıyla futbol oynamanın keyfini yaşadılar.

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