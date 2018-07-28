Ayew, resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Ganalı milli futbolcu Andre Ayew ile resmi sözleşme imzaladı

İngiltere Championship ekibi Swansea City'den satın alma opsiyonuyla bir sezonluğuna kiralanan 28 yaşındaki oyuncu için Ülker Stadı'nda imza töreni düzenlendi. Törende, kulübün sportif direktörü Damien Comolli de yer aldı.

Andre Ayew, törende yaptığı konuşmada, Fenerbahçe'nin ilgisinin ilk andan itibaren kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Fenerbahçe'nin yeni bir çağa girdiğini belirten Ayew, "Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir kulüp olduğunu önceden biliyordum. Bana çok önemli bir proje sunuldu. Taraftarların çok büyük beklentisi var, bunu biliyoruz. Valbuena ile Marsilya'da beraber oynadık. Onunla oynayacak olmak beni çok heyecanlandırıyor. Valbuena, kazanan bir ruha sahip. Gomis ile birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz ama artık o şehrin öteki yakasındaki takım için oynuyor. Şu anda tek temennim, bu takımı şampiyon yapmak." ifadelerini kullandı.

“APPİAH FENERBAHÇE’YE GİTMEMİ SÖYLEDİ”

Fenerbahçe'de daha önce oynayan Ganalı futbolcu Appiah ile transfer öncesi konuştuklarını belirten Ayew, “Kendisiyle sık sık bir araya geliyoruz. Bana kesinlikle Fenerbahçe’ye gitmemi söyledi. Beni heyecanlandıran bu kulübün büyüklüğü ve Avrupa’da boy gösterecek olmamız. Benim tek temennim takımın şampiyon olması” dedi.

“FUTBOL EVRENSEL BİR OYUN OLDU”

Futbolun evrensel bir oyun olduğunu anlatan Andre Ayew, “Yeni bir kulüp ve şehirde çalışacağım fakat bundan önce farklı takımlar ve ülkelerde oynadım. Uyum sürecini çabuk atlatıp faydalı olacağımı düşünüyorum. Comolli’yi uzun yıllardır tanıyorum. Comolli göreve geldiği an beni aradı ve 'Büyük projeye sahip büyük bir kulübe gelmek ister misin' dedi. Ben de o zamandan beri ona tamam dedim” diye konuştu.

“SINIRLARI ZORLUYORUM”

Profesyonel futbolu olduğum andan beri kendime söylediği bir şey olduğunu belirten Ayew, “ ‘Sınırları zorla’. Bu da kariyerim boyunca çok yardımcı oldu. Bir oyuncu bir pozisyona bağlı kalsa daha kolay olur ancak daha büyük başarılar elde etmek istiyorsa farklı pozisyonlarda da çalışmalı” ifadelerini kullandı. Ayew daha sonra sarı-lacivertli formayla poz verirken ‘Kalpler Beraber’ şeklinde konuştu.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Andre Ayew, sarı-lacivertlilerde 20 numaralı formayı terletecek.

Fenerbahçe'de 20 numaralı formayı giyecek Andre Ayew, basın toplantısına babası Abedi Ayew ile katıldı.