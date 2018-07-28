banner107
GG U21 antrenmanlara başladı
GG U21 antrenmanlara başladı
92 0
Trafikte bu gibi ihmallere yer yok
Trafikte bu gibi ihmallere yer yok
37 0
Plaj Ligi'nde Çamlık çifte şampiyon
Plaj Ligi'nde Çamlık çifte şampiyon
41 0
En iyi fantastik kitaplar
En iyi fantastik kitaplar
24 0
Arabaya biner binmez klimayı çalıştırmayın!
Arabaya biner binmez klimayı çalıştırmayın!
318 0
Yunanistan'da can kaybı 79'a çıktı
Yunanistan'da can kaybı 79'a çıktı
63 0
Doğa otelleri
Doğa otelleri
34 0
Yunanistan'da alevler bir beldeyi haritadan sildi
Yunanistan'da alevler bir beldeyi haritadan sildi
90 0
banner82
banner147

Ayew, resmen Fenerbahçe'de

banner27

Fenerbahçe, Ganalı milli futbolcu Andre Ayew ile resmi sözleşme imzaladı

Ayew, resmen Fenerbahçe'de
banner137

İngiltere Championship ekibi Swansea City'den satın alma opsiyonuyla bir sezonluğuna kiralanan 28 yaşındaki oyuncu için Ülker Stadı'nda imza töreni düzenlendi. Törende, kulübün sportif direktörü Damien Comolli de yer aldı.

Andre Ayew, törende yaptığı konuşmada, Fenerbahçe'nin ilgisinin ilk andan itibaren kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Fenerbahçe'nin yeni bir çağa girdiğini belirten Ayew, "Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir kulüp olduğunu önceden biliyordum. Bana çok önemli bir proje sunuldu. Taraftarların çok büyük beklentisi var, bunu biliyoruz. Valbuena ile Marsilya'da beraber oynadık. Onunla oynayacak olmak beni çok heyecanlandırıyor. Valbuena, kazanan bir ruha sahip. Gomis ile birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz ama artık o şehrin öteki yakasındaki takım için oynuyor. Şu anda tek temennim, bu takımı şampiyon yapmak." ifadelerini kullandı.

“APPİAH FENERBAHÇE’YE GİTMEMİ SÖYLEDİ”

Fenerbahçe'de daha önce oynayan Ganalı futbolcu Appiah ile transfer öncesi konuştuklarını belirten Ayew, “Kendisiyle sık sık bir araya geliyoruz. Bana kesinlikle Fenerbahçe’ye gitmemi söyledi. Beni heyecanlandıran bu kulübün büyüklüğü ve Avrupa’da boy gösterecek olmamız. Benim tek temennim takımın şampiyon olması” dedi.

“FUTBOL EVRENSEL BİR OYUN OLDU” 

Futbolun evrensel bir oyun olduğunu anlatan Andre Ayew, “Yeni bir kulüp ve şehirde çalışacağım fakat bundan önce farklı takımlar ve ülkelerde oynadım. Uyum sürecini çabuk atlatıp faydalı olacağımı düşünüyorum. Comolli’yi uzun yıllardır tanıyorum. Comolli göreve geldiği an beni aradı ve 'Büyük projeye sahip büyük bir kulübe gelmek ister misin' dedi. Ben de o zamandan beri ona tamam dedim” diye konuştu.

“SINIRLARI ZORLUYORUM” 

Profesyonel futbolu olduğum andan beri kendime söylediği bir şey olduğunu belirten Ayew, “ ‘Sınırları zorla’. Bu da kariyerim boyunca çok yardımcı oldu. Bir oyuncu bir pozisyona bağlı kalsa daha kolay olur ancak daha büyük başarılar elde etmek istiyorsa farklı pozisyonlarda da çalışmalı” ifadelerini kullandı. Ayew daha sonra sarı-lacivertli formayla poz verirken ‘Kalpler Beraber’ şeklinde konuştu.
Fenerbahçe’nin yeni transferi Andre Ayew, sarı-lacivertlilerde 20 numaralı formayı terletecek.  

Fenerbahçe'de 20 numaralı formayı giyecek Andre Ayew, basın toplantısına babası Abedi Ayew ile katıldı.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.