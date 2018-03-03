Attila Topaloğlu anıldı

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği merhum başkanlarından Attila Topaloğlu 18. ölüm yıl dönümünde kabri başında düzenlenen törenle anıldı

Ülke futboluna büyük hizmetleri geçen, önce hakemlik ardından MHK Başkanlığı yapan daha sonra ise Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği başkanlığı ve Genç TV’de hakem kararlarını yorumlayarak bunu hayata geçiren merhum Atilla Topaloğlu’nun 18. ölüm yıldönümünde dün kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Sabah saat 10:00’da Attila Topaloğlu’nun kabri başında yapılan anma törenine katılan KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, Antrenörler Derneği Başkanı Süleyman Göktaş, Hakemler Derneği Başkanı Niyazi Nizam, KTSYD eski Başkanları Mustafa Özsoy ve Ogün Genç Kaçmaz ile Milletvekili Ersin Tatar birer konuşma yaparak Attila Topaloğlu gibi spora büyük hizmetleri geçen bir spor adamının aralarında olmayışının bir kayıp olduğu vurguladılar. Attila Topaloğlu için bir kitap hazırlanması yönünde de başta aile ve KTFHGD’nin gerekli çalışmaları başlatacağı açıklandı. Tören Hoca eşliğinde duaların okunması ile son buldu.