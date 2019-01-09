Atatürk Spor Salonu’nun parkeleri sökülüyor

Spor Dairesi Müdürlüğü, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nun tadilatı için ihaleyi kazanan Canilkan İnşaat Ltd ile protokol imzalarken, şirket çalışmalara başladı.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nun çatısının ve zemininin yenilenmesi için çıkılan ihaleyi kazanan firma olan Canilkan İnşaat Ltd, çalışmalarına hız verdi. Toplam maliyetinin 1 milyon 230 bin TL+KDV’lik ihaleyi kazanan firma, 60 iş günü içerisinde Atatürk Spor Salonu’ndaki çalışmalarını tamamlayacak. Salonda eski zeminin sökülmesi ile çalışmalara başlandı.