banner255
Mitolojik Efsaneler - 2
Mitolojik Efsaneler - 2
47 0
Çiçek Seçme Rehberi
Çiçek Seçme Rehberi
19 0
 
Dumura uğratacak 20 eski haber
Dumura uğratacak 20 eski haber
180 0
Her Diliminde Bin Şifa
Her Diliminde Bin Şifa
40 0
Mitolojik Efsaneler - 1
Mitolojik Efsaneler - 1
35 0
“Doğada ne ararsanız bulunur”
“Doğada ne ararsanız bulunur”
22 0
Masal üç yaşında
Masal üç yaşında
83 0
banner82

Atatürk Spor Salonu’nun parkeleri sökülüyor

banner27

banner210
Atatürk Spor Salonu’nun parkeleri sökülüyor
banner215

Spor Dairesi Müdürlüğü, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nun tadilatı için ihaleyi kazanan Canilkan İnşaat Ltd ile protokol imzalarken, şirket çalışmalara başladı.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nun çatısının ve zemininin yenilenmesi için çıkılan ihaleyi kazanan firma olan Canilkan İnşaat Ltd, çalışmalarına hız verdi. Toplam maliyetinin 1 milyon 230 bin TL+KDV’lik ihaleyi kazanan firma, 60 iş günü içerisinde Atatürk Spor Salonu’ndaki çalışmalarını tamamlayacak. Salonda eski zeminin sökülmesi ile çalışmalara başlandı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.