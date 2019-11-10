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Atatürk anısına, rekorlara alt üst ettiler

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Atatürk’ü Anma ve Cumhuriyet Kupası Kulüplerarası Yıldızlar ve Gençler Yüzme Şampiyonası düzenlenirken, yüzücüler ilk gün 10, ikinci gün 7 olmak üzere toplam 17 KKTC rekoru kırdılar

Atatürk anısına, rekorlara alt üst ettiler
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Su Sporları Federasyonu Atatürk’ü Anma ve Cumhuriyet Kupası Kulüplerarası Yıldızlar ve Gençler Yüzme Şampiyonası düzenledi.

Atatürk Spor Kompleksi içerisindeki kapalı yüzme havuzunda düzenlenen yarışlarda yüzücüler ilk gün 10, ikinci gün 7 olmak üzere toplam 17 KKTC rekoru kırdılar. Yarışlara Yakın Doğu Üniversitesi yüzücüleri damga vururlarken, ARES ve Bluefin yüzücüleri de rekorlar kırdılar.

İkinci günde Yakın Doğu Üniversitesinden Hüseyin Çakır 2, Emre Ersoy 2, ve Eliz Yeşilkuşak, ARES’ten Paşa Sezener ve Bluefin’den Özgül Çetin, rekor kıran yüzücüler oldular. Yakın Doğu Üniversitesi 141 gol, ARES 79 gol ve Bluefin 64 madalya kazandı.

İkinci gün yarışları sonunda kategorilerde takım dereceleri ise şöyle oldu:

Yıdız Erkek

Yakın Doğu Üniversitesi 2) ARES 3) Bluefin

Genç Erkek

Yakın Doğu Üniversitesi 2) ARES 3) Bluefin

Yıldız Kız

Yakın Doğu Üniversitesi 2) Bluefin 3) Levent

Genç Bayan

Yakın Doğu Üniversitesi 2) ARES 3) Bluefin

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