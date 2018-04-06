Arsenal'da yeni hedef Lucien Favre

Arsenal yönetimi, sezon sonunda Arsene Wenger ile yolların ayrılması ihtimalini düşünerek oluşturduğu listeye Favre'ın ismini de ekledi

Arsenal'da son haftalarda alınan iyi sonuçlara karşın menajer Arsene Wenger'in geleceği sorgulanmaya devam ediyor.

Londra ekibiyle bir sezon daha sözleşmesi bulunan tecrübeli menajerin, bu sezonun sonunda takımın Avrupa kupalarına katılım hakkı elde edememesi durumunda görevine son verilebileceği İngiltere kamuoyunda tartışılan konular arasında.

Fransa'nın saygın gazetelerinde L'Équipe, bugün yayımladığı haberiyle bu dedikoduları farklı bir boyuta taşıdı. Gazetenin kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre Arsenal yönetimi, sezon sonunda Wenger ile yolların ayrılması durumunda takımın başına Lucien Favre'ı getirebileceğini öne sürdü.

Şu an Nice'i çalıştıran Favre'ın önümüzdeki sezon sonuna kadar kulübüyle sözleşmesi bulunmasına karşın, Wenger sonrası dönem için Arsenal yönetiminin belirlediği adaylar arasında öne çıktığı ifade edildi. Bir süredir Londra ekibinin Alman teknik adam Thomas Tuchel ile de yakından ilgilendiği iddia ediliyordu.

Son beş resmi maçından galibiyetle ayrılarak bu sezonki en formda dönemini geçiren Arsenal, buna karşın Premier League'in 31. haftası itibariyle 51 puanla 6. sırada yer alıyor. Şampiyonlar Ligi potasından tam 13 puan uzakta bulunan Londra ekibi, buna karşın mücadele ettiği bir diğer kulvar olan UEFA Avrupa Ligi'nde kupaya uzanması durumunda önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde edecek.