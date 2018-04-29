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Apoel şampiyonluğa yürüyor

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Apoel şampiyonluğa yürüyor
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Hamit SAKALLI

Güney Kıbrıs 1.Ligi'nde artık son dönemece girilirken; dün akşam ligin zirvesinin kaderini belirleyecek olan mücadelede Apoel ile Apollon Limasol karşı karşıya geldi. Apoel, mücadelede henüz 10.dakikada geriye düşse de Brezilya asıllı Belçikalı yıldızı İgor de Camargo'nun kaydettiği iki golle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Apoel'in iki golüne imza atan Igor de Camargo 89.dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Apoel aldığı galibiyetle son iki hafta öncesinde Apollon’u geçip liderliğe yükselirken, üst üste 6. şampiyonluğunu kazanma yolunda dümeni ele geçirdi.

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