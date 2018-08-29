Anastasiadis, Türkiyeli yelkencileri ayakta alkışladı

Limasol’daki Dünya Yelken Şampiyonası’na katılan yelkencileri ayakta selamlayan Nikos Anastasiadis, Türkiye ekibinin geçişi sırasında gülümserken görüntülendi

Dünya Yelken Şampiyonası katılan yelken ekiplerinin geçişlerini ayakta selamlayan Anastasiadis, Türkiye ekibinin geçişi sırasında CNA objektifine yansıdı.

Limasol’da Mağusa Yelken Kulübü tarafından düzenlenen Dünya Yelken Şampiyonası kapsamında ‘IOANNİDEİA 2018’ deniz ve kültürel etkinliklerinin açılışı geçtiğimiz akşam Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades tarafından yapıldı. Etkinliğe katılan yelken ekiplerinin geçişlerini ayakta selamlayan Anastasiadis, Türkiye ekibinin geçişi sırasında CNA objektifine yansıdı. Türkiye ekibinin geçişi sırasında gülümseyen ve alkışladığı görülen Anastasiadis yaptığı konuşmada bu tür yarışların Kıbrıs’ta düzenlenmesinin öneminden söz etti ve hükümetinin Kıbrıs’taki sporları ve sporcuları desteklemeyi ve tanıtmayı amaçladığını vurguladı. Anastasiades, devletin sporcuları destekleyeceğini, beklentilerini yerine getireceğini söyledi.

Anastasiades, Dünya Yelken Şampiyonası, uluslararası alanda tanınmış sporcuların ilgisini çektiğini ve olağanüstü bir yarışma çıkarmalarının beklendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Anastasiades, şampiyonanın ve bununla ilgili etkinliklerin ada turizminin tanıtılmasına katkıda bulunacağını belirtti. Nicos Anastasiades, Mağusa Yelken Kulübü’nün spor faaliyet ve etkinliklerine değindi; adil yarışmanın değer ve ilkelerini tanıtmak için organizasyonlar yaptığını, kulübün bu tür yarışları bir gün kurulduğu yerde yapacağını umduğunu söyledi.