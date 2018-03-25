Amatör Lig maçına büyük ilgi

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) şampiyonluk mücadelesi veren Artvin Hopaspor ile Kars 36 Spor arasındaki karşılaşmayı yaklaşık 15 bin kişi izledi

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) şampiyonluk mücadelesi veren Artvin Hopaspor ile Kars 36 Spor, ligin bitimine 2 hafta kala karşı karşıya geldi.

Müsabakayı Hopaspor 2-0 kazandı. Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 3'üncü Grup'ta mücadele eden Artvin Hopaspor, 2 puan önünde lider olan Kars 36 Sporu evinde konuk eti. Hopaspor müsabakadan 49'uncu dakikada Pristly ve 78'inci dakikada Hurşit’in attığı gollerle 2-0 galip ayrıldı. Galibiyetle 3 puanı hanesine yazdırarak liderin 1 puan önüne geçen ve şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde eden Hopasporlu futbolcular galibiyeti taraftarıyla birlikte horan oynayarak kutladı.

Karşılaşmanın ardından açıklama yapan Hopaspor Kulüp Başkanı Mubin Çakmak, "Sadece bir maç kazandık, önümüzde iki önemli maç daha var onları da kazanıp gruptan lider çıkmak istiyoruz" dedi.