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Alanyaspor, Beşiktaş’a hukuki işlem başlattı

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Alanyaspor, Beşiktaş’a hukuki işlem başlattı
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Vagner Love transferinde Beşiktaş tarafından kendilerine verilen çekin karşılıksız çıkması nedeniyle, hukuki işlem başlatıldığını duyurdu.

Turuncu-yeşilli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbolcu Vagner Silva De Souza'nın (Vagner Love) satışından kaynaklı geciken ödemelerin ikinci kez yapılandırılmasına rağmen, düzenlenen çekin de karşılıksız çıkması nedeniyle, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ. hakkında hukuki işlem başlatmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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