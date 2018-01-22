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"Yaşanan güvenlik zafiyetini, şiddet eylemlerini ve linç girişimleri kabul edilebilir değil"

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"Yaşanan güvenlik zafiyetini, şiddet eylemlerini ve linç girişimleri kabul edilebilir değil"
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bugün yaşanan olayları sosyal medya hesabından değerlendirerek, güvenlik zafiyetinin, şiddet eylemlerinin ve linç girişimlerinin kabul edilebilir olmadığını söyledi. 
Erhürman şunları kaydetti:
“Bugün yaşanan güvenlik zafiyetini, şiddet eylemlerini ve linç girişimlerini kabul etmek mümkün değil. Güvenlik güçlerinin bu sorunu hızla aşması ve mevzuatın kendilerine yüklediği görevleri yerine getirmesi gerekir. Meselenin ikinci yönü de şu: Bu gerginlik hiçbirimize bir şey kazandırmaz. Hepimize kaybettirir. Her bir bireyin topluma karşı sorumluluğunun bilinciyle, sağduyu ile davranması ve gerginliğin hızla aşılması için üzerine düşeni yapması elzemdir...”

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