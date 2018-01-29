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Ve DP kararını verdi

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Ve DP kararını verdi
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Genel seçimlerin ardından anahtar parti konumunda olan DP’nin Parti Meclisi, bu akşam yaptığı toplantıda kiminle koalisyon hükümeti kuracağına karar verdi.

Demokrat Parti'de yapılan oylamada 15’e karşı 67 oyla dörtlü koalisyon kurulması kararı aldı.
DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, kararın alınmasından sonra basına yaptığı açıklamada, “Toplumsal birlik ve beraberlikten yana olduk, bir tarafta daha fazla bakanlık ve imkan vardı. Ama özgürlükçü, eşitlikçi ve demokratik bir rejimin yeniden yükseltilmesini seçtik” dedi.
Denktaş, yeni koalisyonun “icra hükümeti” olacağını vurguladı.

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