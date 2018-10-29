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UBP'de Cumartesi yeni bir yarış olacak

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En çok oyu alan Ersin Tatar ile Hüseyin Özgürgün'ün yarışacağı ikinci turda cumartesi günü yine YSK’nın verdiği 11 bin 889 kişilik üye listesinin oy kullanarak parti başkanını belirleyecek, İkinci turda en çok oyu alan adayın parti başkanı olacak

UBP'de Cumartesi yeni bir yarış olacak
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Ulusal Birlik Partisi 21’inci Olağan Kurultayı’nda Genel Başkanlık seçimi ikinci tura kaldı. 
11 bin 889 üyeden 7 bin 2’sinin oy kullandığı dünkü kurultayda yüzde 37 ile en fazla oyu alan Ersin Tatar ile yüzde 28.6 oy alan Hüseyin Özgürgün, 3 Kasım Cumartesi günü yapılacak ikinci turda Genel Başkanlık için yarışacak.
4 adayın yarıştığı kurultayda oy dağılımı şöyle oldu:
“Ersin Tatar 2 bin 592, Hüseyin Özgürgün 2 bin 5, Faiz Sucuoğlu bin 340, Sunat Atun bin 16. Geçersiz oy ise 49”
TÖRE
Kurultayda Divan Başkanı görevini üstlenen UBP Milletvekili ve Cumhuriyet Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre, TAK’a yaptığı açıklamada, 4 adayın bulunduğu kurultaydaki Genel Başkanlık yarışında hiçbir adayın salt çoğunluğu elde edememesi nedeniyle en fazla oy alan iki adayın ikinci tura gideceğini söyledi.
“Cumartesi yeni bir yarış olacak” diyen Zorlu Töre, cumartesi günü yine YSK’nın verdiği 11 bin 889 kişilik üye listesinin oy kullanarak parti başkanını belirleyeceğini ifade etti.
İkinci turda en çok oyu alan adayın parti başkanı olacağını kaydeden Töre, UBP Parti Meclisi sonuçlarının da Genel Başkanlık seçimim tamamlanmasının ardından oy sayımı yapılarak açıklanacağını belirtti.
Töre, “Parti meclisi için verilen oylar güvenli bir yerde muhafaza ediliyor” dedi.

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