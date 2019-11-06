Türkiye’den 97 milyon TL daha gelecek

Başbakan Tatar, 97 milyon TL’nin daha Türkiye’den geleceğini belirterek, ekonomiyi geliştirerek kendi ayakları üzerinde duran bir KKTC yaratılması gerektiğini ifade etti

Meclis’te konuşan Başbakan Ersin Tatar, herkesin ülkenin geleceği ve refahı için çalıştığını ve herkesin birbirini anlaması gerektiğini söyledi.

Tatar, 97 milyon Türk Lirası’nın daha Türkiye’den geleceğini belirterek, eksikliklerin belli olduğunu, bir ikinci dilim paranın da serbest bırakılabileceğini ifade etti.

Ülkenin kendi ayakları üzerinde durabilmesi için tüm cari harcamaların dışında yatırımlara da kalem ayırmanın kendilerinin esas hedefi olduğuna dikkat çeken Tatar, bütçenin de yapılmasında israf ve çarçura yer olmaması gerektiğini belitti.

Bundan önceki hükümet döneminde yüzde 30 hayat pahalılığı verildiğini fakat kendilerinin dövizin istikrarı ve faiz oranlarının düşmesi ile daha olumlu çalışmalar yapacağını dile getiren Tatar, ekonominin kayıt altına alınarak ekonomik çalışmaların ve vergide doğru oranda vergi ödemelerinin yapılması gerektiğini belirtti.

Vergi uygulamalarda daha pratik ve doğru hesapların yapılabilmesi için de çalışmalar yapıldığını söyleyen Tatar, ekonomiyi geliştirerek kendi ayakları üzerinde duran bir KKTC yaratılması gerektiğini ifade etti.