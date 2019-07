Türkiye'den bayram hediyesi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, “Somut işbirliği anlamında bugün itibarıyla 750 Milyon TL’lik bir kaynak aktarımı ile ilgili ilk dilimi serbest bırakıyoruz” dedi

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması imzalandı. Başbakanlık’ta bugün 16.15 sıralarında gerçekleştirilen imza töreninde, anlaşmaya, Başbakan Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay imza koydu.

Başbakan Ersin Tatar, KKTC devletinin, Kıbrıs Türk halkıyla birlikte direnen Türk ulusunun, Türk milletinin yarattığı başarı olduğunu vurgulayarak, “KKTC devleti her zaman TC ile güçlenmeye devam edecektir” dedi. Başbakan Tatar, KKTC’nin yoluna anlamlı bir şekilde devam ettiğini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, “Somut işbirliği anlamında bugün itibarıyla 750 Milyon TL’lik bir kaynak aktarımı ile ilgili ilk dilimi serbest bırakıyoruz” dedi. Oktay, aktarılan kaynağın devam eden bir çok yatırım ve hizmetin hızlandırılması adına can suyu olacağını, ivme kazandıracağını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki heyet, Başbakan Ersin Tatar’ı ziyaret etti.

Oktay'a TBMM heyeti ile konuk bakan ve diğer yetkililer, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri eşlik etti. Görüşmede, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da hazır bulundu.

OKTAY

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle KKTC’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kıbrıslı Türklere Türk milletinin selamlarını iletmek istediklerini söyledi.

1974’ün ve öncesinin bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Oktay, barış isteniyorsa her şeye hazır olmak gerektiğini, gelecekteki barışın çok daha güçlü temellere oturtulabilmesi için geçmişin çok iyi bilinmesi gerektiğini vurguladı.

“TC OLARAK HER ZAMAN KKTC’NİN YANINDAYIZ”

20 Temmuz 1974’ten bu yana geçen süreçte kurum ve kuruluşlarıyla çok güçlü bir KKTC yaratıldığını, kurumsal bir yapı oluşturulduğunu ifade eden Oktay, KKTC’de sürekli artan bir refah seviyesi ile bunun çok daha gelişmesi gerektiğini, Türkiye Cumhuriyeti olarak her zaman KKTC’nin yanında olduklarını söyledi.

Oktay, “KKTC'deki vatandaşlarımızın refah seviyesi sürekli artan bir trendde gelişerek devam ediyor. Biz refah seviyesinin daha ileri aşamalara çıkmasını istiyoruz. Biz sadece savaş zamanında, askeri alanda değil her alanda Kıbrıs Türk'ünün yanındayız” şeklinde konuştu.

Kıbrıs’ta yapısal reformların güçleniyor olmasının önemine işaret eden Oktay, işadamlarının KKTC’de iş yapmak istediğini, ancak bazı alanlarda önlerinin açılmasına ihtiyaç olduğunu, iş dünyasından verilen bu mesajın da çok önemli olduğunu dile getirdi.

“CAN SUYU OLACAK”

“Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, somut işbirliği anlamında bugün itibarıyla 750 Milyon TL’lik bir kaynak aktarımı ile ilgili ilk dilimi serbest bırakıyoruz” diyen Oktay, aktarılan kaynağın devam eden bir çok yatırım ve hizmetin hızlandırılması adına can suyu olacağını, hizmetlere ivme kazandıracağını kaydetti.

TC ile KKTC arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin önemine de işaret eden Oktay, Kıbrıslı gençlerin Türkiye’deki gençlerle bir arada, karşılıklı iletişim halinde olmalarının önemini vurguladı.

Gençlerin birlik ve beraberliğinin iki toplumu daha da birleştireceğini, bir arada tutacağını belirten Oktay, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın gençlik kampları programında Türkiye'deki gençlere sağlanan tüm imkanların bundan böyle KKTC'li gençlere de sunulacağını anlattı.

Oktay, bu kamptan Türkiye’deki herhangi bir genç nasıl faydalanıyorsa, KKTC’deki gençlerin de aynı şekilde ve şartlarda faydalanacağını söyledi.

Öte yandan bugün açılışı olan ODTÜ Kalkanlı Teknoloji Vadisi’nin önemine de işaret eden Oktay, teknoloji vadisinin KKTC'nin ekonomisine katma değer sağlayacağını aktardı.

Fuat Oktay, karşılıklı şehirlerin tanıtımını içeren etkinlikler yapılması için de girişim başlattıklarını, bunun KKTC ekonomisine de katkısı olacağını, sosyal anlamada da karşılıklı şehirleri birbirine bağlayacak ve somut projelerin gelişmesine vesile olacağını kaydetti.

Oktay, “TC olarak irademiz, duruşumuz her zaman nettir” diyen Oktay, enerji konusundaki çalışmaların da devam ettiğini sözlerine ekledi.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar da, Oktay ve beraberindeki heyeti KKTC’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu yıl Mutlu Barış Harekatı’nın 45. yılının kutlandığını anımsattı.

Dönemin Türkiye Başbakan’ı Bülent Ecevit’in verdiği isabetli karar ile Kıbrıslı Türklerin özgürlüğüne ve bağımsızlığına kavuştuğuna işaret eden Başbakan Tatar, Türkiye’nin 1960 anlaşmalarından kaynaklanan garantörlük hakkından dolayı adaya müdahale ederek, adaya huzur ve barış getirdiğini söyledi.

Mübadele anlaşmasından sonra Kıbrıs’ta iki ayrı devlet kurulduğunu, o günden bu güne de barışın devam ettiğini ifade eden Başbakan Tatar, son dönemlerde Doğu Akdeniz’de yaşananlara değindi.

Başbakan Tatar, Türkiye’nin, KKTC’yle işbirliği içinde, Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarlarının korunması için gösterdiği çabanın, KKTC’nin ne kadar önemli bir devlet olarak ortaya çıktığının önemli bir göstergesi olduğunu söyledi.

Türkiye ile karşılıklı ilişkilerin gelişmesi, kültürel, siyasi ve ekonomik bağların gelişmesinin önemine işaret eden Başbakan Ersin Tatar, çeşitli kültürel faaliyetlerle gençlere yönelik yapılacak bir takım çalışmaların, Türkiye ile KKTC’nin daha da kaynaşabilmesi adına önemli olduğunu vurguladı.

“TÜRKİYE İLE KKTC’NİN ARASINDAKİ BAĞLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ HEPİMİZİN GÖREVİDİR”

“Türkiye ile KKTC’nin arasındaki bağların güçlendirilmesi hepimizin görevidir” diyen Başbakan Tatar, hükümetlerinin, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konudaki hassasiyetini takdir ettiğini ve çok önemsediği dile getirdi.

Kıbrıslı Türklerin bu günlere kolay gelmediğini ifade eden Başbakan Tatar, bu süreçte Türkiye’nin Kıbrıslı Türklerin hep yanında olduğuna ve yanında olmaya devam ettiğine dikkat çekti.

Yapısal reformlar ve üretime yönelik çalışmalarla KKTC’nin daha güçlü hale getirileceğini, halkın refahının daha da artırılacağını söyleyen Başbakan Tatar, bu anlamda Türkiye’nin gerçekleştirdiği asrın projesi diye adlandırılan su projesinin önemine değindi.

Bu projenin ve ada genelindeki su borularının tamamlanması arzusunda olduklarını belirten Başbakan Tatar, KKTC’de altyapı da dahil olmak üzere, çeşitli alanlarda üretken ve verimli pozisyonunu artırarak, rekabet edilebilirliğini güçlendirmek, ekonomik anlamda, hem ticareti hem de çeşitli sektörleri olgunlaştırmanın ve güçlü bir ekonomi yaratmanın başlıca görevleri olduğunu kaydetti.