Türk savaş jetleri PYD hedeflerini bombalıyor

Suriye sınırında savaş uçakları bombalamaya başladı. TSK belirlenen 113 PYD/PKK hedefinden 108'inin vurulduğunu açıkladı. ÖSO birlikleri de Afrin'e doğru ilerliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Türkiye Cumhuriyeti hudutlarında ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere “Zeytin Dalı Harekatı” başlatıldığını açıkladı.

TSK, harekatın, Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BM Güvenlik Konseyi’nin terörle mücadeleye yönelik kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmekte olduğunu bildirdi.

TSK, "Harekatın icrasında sadece teröristler hedef alınmakta, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü hassasiyet gösterilmektedir" ifadelerine de yer verdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nı Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki harekat merkezinden sevk ve idare ediyor.

108 HEDEF VURULDU

TSK, "Zetin Dalı Harekatı" ile ilgili saat 20.40 itibariyle yeni bir açıklama yaptı. TSK'dan yapılan açıklamada, "Harekatın başlangıcında 7 bölgede tespit edilen PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait sığınak barınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan 108 hedef Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edilmiştir. Harekâta katılan 72 uçak müteakip görevlere hazırlık için emniyetle üslerine dönmüşlerdir" denildi.

Hastanelere getirilen ölü ve yaralıların tümünün PYD/PKK'lı olduğu bilgisi verildi.

"SURİYE HAVA SAHASI KULLANILIYOR"

Suriye sınırında savaş uçakları bombalamaya başladı. Türk F-16 savaş uçakları Afrin'de terör örgütü PYD/PKK'ya ait gözlem noktasını vurdu. Afrin harekatında Türk jetlerinin Suriye hava sahasını kullandığı belirtiliyor.

Türk savaş uçakları, terör örgütü PYD/PKK'nın işgalindeki Minniğ askeri havaalanını da vurdu.

ERDOĞAN: KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESİYORUZ

Türk savaş uçaklarının Afrin'deki PYD hedeflerini vurmasıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz" dedi.

Türk F-16'larının Afrin'deki PYD hedeflerini vurması sonrası Uşak'ta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Rahat durun, dedik, durmadılar. 'Bak bizim topraklara saldırmaya, sınırlarımızı zorlamaya tevessül etmeyin' dedik, dinlemediler ve bize müttefik görünenlere de söyledik. 'Bak bunlar PKK'nın ta kendisidir' dedik, 'Bunlar PYD'dir' dedik. 'Bunlar aynıdır, YPG'dir' dedik. 'Rakka'ya teröristlerle gitmeyin, DEAŞ terör örgütüdür, bir terör örgütünü bir diğer terör örgütüyle değil, gelin beraber halledelim bunları' dedik, dinlemediler. 'Peki siz bilirsiniz' dedik ve şimdi işte gereğini biz yapıyoruz. Kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz."

BAŞBAKAN: TSK HAVADAN HAREKATA BAŞLAMIŞTIR

Başbakan Yıldırım da, "Şu an itibarıyla kahraman Silahlı Kuvvetlerimiz, Afrin'de PYD/PKK ve DAEŞ unsurlarını yok etmek için havadan harekata başlamıştır" dedi.

Türk savaş jetlerinin Afrin'deki hedefleri bombalamasıyal ilgili konuşan Başbakan Yıldırım şunları söyledi:

"Bizim kimseye düşmanlığımız yok. Bizim hiç kimseyle alıp veremediğimiz, herhangi bir sorunumuz yok. Biz bu topraklarda barış hakim olsun diyoruz, kardeşlik hakim olsun diyoruz."

ÖSO BİRLİKLERİ AFRİN'E GİRMEYE BAŞLADI

Özgür Suriye Ordusu'na bağlı birliklerin bir kısmı da, terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin'de işgal ettiği alanlara girmeye başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının gün içerisinde önceden belirlenen terör hedeflerine yönelik top atışlarının ardından Suriye'nin değişik bölgelerinden sevk edilen ÖSO mensupları, zırhlı araçlarıyla Kilis-Hatay hudut hattında ilerleyerek bazı noktalardan Afrin tarafına geçiş yaptı.

ÇAVUŞOĞLU, ABD'Lİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson'la telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson telefon görüşmesi yaptı. Görüşme, ABD tarafının talebi üzerine gerçekleşti.

ÖSO birliklerinin şu ana kadar herhangi bir direnişle karşılaşmadığı belirtildi.

AKAR ABD VE RUS MEVKİDAŞLARINI BİLGİLENDİRDİ

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın harekat öncesi ABD Genelkurmay Joseph Dunford ve Rusya Genel Kurmay Başkanı Valery Gerasimov'u bilgilendirdi.

SINIRA SEVKİYAT SÜRÜYOR

Afrin’e başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınıra askeri araçların sevkiyatı sürüyor. Harekat kapsamında bölgeye sürekli tank sevkiyatı yapılıyor. Tırların üzerine çıkarılan tankların bir kısmının sınıra yakın bölgelere ulaştığı ve belirli bölgelerde konuşlandırılarak sınıra yaklaşıktırıldığı da gelen bilgiler arasında..