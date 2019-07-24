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Tufan Erhürman'dan hükümete protokol eleştirisi

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Tufan Erhürman'dan hükümete protokol eleştirisi
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Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı eski başbakan Tufan Erhürman, hükümetin imzalamış olduğu protokol konusunda yaptığı açıklamaları eleştirdi.

Erhürman, protokolün kendi hükümetleri döneminde hazırlandığını ancak büyük ölçüde farklılaştığını ifade etti.

İşte Erhürman'ın sosyal medyadan yaptığı konuyla ilgili paylaşımı

Hükümette olduğumuz dönemde “ortada protokol veya protokole ilişkin herhangi bir çalışma yok” eleştirisi yapanlar, imzaladıkları protokol eleştirilerle karşılaşınca “bizden önceki hükümet tarafından hazırlanan protokolü imzaladık” demeye başladılar. Bu iki iddia birbiriyle tutarlı değil. Ayrıca ikisi de yanlış. İmzalanan protokolün önemli bir kısmı hükümette olduğumuz dönemde bizim yaptığımız çalışmaya dayanıyor (bu da birinci iddianın yanlış olduğunu gösteriyor) ama imzalanan protokolde hükümet dönemimizde yapılan çalışmadan önemli ölçüde farklılaşan öngörüler var (bu da ikinci iddianın yanlış olduğunu gösteriyor). Yapılması gereken, imzayı atanların, bunları bir yana bırakarak, imzaladıkları metne sahip çıkıp, neyi neden imzaladıklarını halka anlatmasıdır.

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