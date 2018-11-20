TDP Olağan Kurultayı Pazar günü

Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) 6’ncı Olağan Kurultayı, 25 Kasım Pazar günü Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak.

TDP’den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkanlık için Cemal Özyiğit'in tek aday olarak katılacağı kurultayda 50 kişilik Parti Meclisi ile Denetleme ve Disiplin Kurulu üyeleri belirlenecek.

TDP’nin 6’ncı Olağan Kurultayı’nın "Yurdumuz İçin Çalışıp, Barışa Hazırlanıyoruz" sloganıyla düzenleneceği belirtildi.

Divan başkanlığını Gülsen Bozkurt'un yapacağı, faaliyet ve mali raporların üyelerin onayına sunulacağı kurultayın, saat 11.00’de başlayacağı kaydedildi.