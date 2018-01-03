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TDP'den Görme engelliler için sesli kitap

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TDP'den Görme engelliler için sesli kitap
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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), 7 Ocak erken genel seçimlerine yönelik, 12 ana başlık ve 60 sayfadan olan "Katılım Vizyonu Kitabı”nı görme engelli bireyler için sesli kitap şeklinde hazırladı.

Partiden yapılan açıklamaya göre Katılım Vizyonu Kitabı stüdyoda sesli olarak kaydedilerek CD'lere aktarıldı ve bu şekilde ülke genelindeki tüm görme engelli bireylere ulaştırılmaya başlandı.  

Sesli “Katılım Vizonu Kitabı" https://www.youtube.com/watch?v=dTVF96YJTo8 linkiyle Youtube kanalından ve https://soundcloud.com/user-675197792-657174076/tdp-katilim-vizyonu-kitabi linki ile www.tdpkibris.org resmi web sayfasından dinlenebiliyor. 

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