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TDP de UBP ile hükümet görüşmesi yapmama kararı aldı

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TDP de UBP ile hükümet görüşmesi yapmama kararı aldı

 Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) genişletilmiş MYK toplantısında, Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile herhangi bir hükümet görüşmesi yapılmaması kararı üretildi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, seçim sonuçlarının dün akşamki genişletilmiş MYK toplantısında parti meclisine tavsiye kararı alındığını bildirdi ve halka hayırlı olmasını diledi.

Kararda "Toplumcu Demokrasi Partisi, 7 Ocak erken genel seçimleri sonrası oluşan tabloda Ulusal Birlik Partisi ile herhangi bir hükümet görüşmesi gerçekleştirmeyeceği yönünde karar üretmiştir" denildi.

7 Ocak milletvekilliği erken genel seçimi sonrasında Halkın Partisi dün, CTP de bu akşam UBP ile herhangi bir koalisyonda yer almama yönünde karar üretti.

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