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Tatar’a iki günlük gezi için 3 bin Euro yolluk

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Bakanlar Kurulu, Başbakan Tatar ve beraberindeki heyetin iki günlük Strazburg ziyareti için ‘yolluk ücreti’ olarak 3 bin Euro ödeme yapılmasını kararlaştırdı

Tatar’a iki günlük gezi için 3 bin Euro yolluk

Bakanlar Kurulu’ndan, Başbakan Ersin Tatar ve beraberindeki heyetin iki günlük Strazburg ziyareti için ‘yolluk ücreti’ olarak 3 bin Euro (günlük kur ile 19 bin 350 TL) ödeme yapılması yönünde karar çıkarıldı.

Söz konusu kararda Tatar’a kaç kişilik ‘heyetin’ eşlik ettiği yer almadı.

5 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararda “Başbakan Ersin Tatar ve beraberindeki heyetin 27-28 Kasım tarihlerindeki Strazburg ziyareti” için 3 bin Euro avansın Başbakanlık 2019 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan ‘Yurtdışı Geçici Görev Yollukları’ kaleminden karşılanmasına karar verildi. Söz konusu kararda Tatar ve beraberindeki heyetin, 27-28 Kasım tarihleri arasında Strazburg’da bulundukları süre zarfında beliren harcamalarının karşılanması amacıyla 3 bin Euro’nun Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Okan Donangil adına verildiği belirtildi.

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