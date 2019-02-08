Tarihi Osmanlı halıları kayıp mı?

Ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu, hükümet ve Başsavcılığı, “Vakıflar İdaresi’ne ait 2 çok kıymetli Osmanlı halısının kaybolması olayı ile ‘400 yıllık Miras Kıbrıs’ta Evkaf Kayıtları Sergilerinin’ ödemelerinde kullanılan üç faturanın sahte çıkmasıyla ilgili açıklama yapmaya” çağırdı.

UBP Lefkoşa Milletvekili Sucuoğlu yazılı açıklamasında, konunun takipçisi olmaya devam edeceğini vurguladı. Faiz Sucuoğlu, ayrıca Başsavcı Behiç Öztürk’e de konuyla ilgili dosyaların akıbetini sorduğu bir yazı gönderdiğini belirtti.

Sucuoğlu, Başsavcı Öztürk’e gönderdiği yazıda, İstanbul’da faaliyet gösteren İki Yaka İletişim, Araştırma, Danışmanlık Ltd. Şirketi’nin Evkaf İdaresi tarafından düzenlenen sergilerin projelendirme, tasarım ve organizasyon planlaması için aldığı 427 bin 271 TL tutarındaki ücretin, ihalesiz olarak verilen bir iş sonucu tahsil edildiği ve verilen üç faturanın sahte olduğunu vurguladı.

Faiz Sucuoğlu, “Aynı sergilerde yer alan 2 adet çok kıymetli Osmanlı halısının yerine sahte 2 halının konulduğu tarafımdan KKTC Meclisi’nde gündeme getirilmiştir. Söz konusu olayları daha derinlemesine ele almak ve gerçekleri ortaya çıkarmak kararlılığındayım” dedi.

Sucuoğlu, Başsavcılığa 24 Ağustos 2009 tarihinde konuyla ilgili bir dosyanın verildiğinin bilgisine geldiğini belirterek, işlemlerin akıbetinin ne olduğu hususunda bilgi istedi.