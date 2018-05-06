“Sıfır asker, sıfır garanti ısrarıyla bir yere varamayız”

Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum tarafına eski maksimalist tutumlarında ısrar etmemeleri çağrısında bulunarak “Sıfır asker, sıfır garanti” ısrarıyla bir yere varmak mümkün değil, artık bunun anlaşılmazı lazım. “BM de 0 asker 0 garanti noktasında değil” dedi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ada üzerinde bir kere daha kayıplar ve şehitler olmaması temennisinde bulunarak, Adaya, mutlu, huzurlu ve barış içerisinde bir gelecek getirilmesi için barışçı çıkış yollarının el birliği ile bulunması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum tarafına eski maksimalist tutumlarında ısrar etmemeleri çağrısında bulundu ve “sıfır asker, sıfır garanti” ısrarıyla bir yere varmanın mümkün olmadığını, artık bunun anlaşılması gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler’in de Rum tarafının talep ettiği “sıfır asker, sıfır garanti” noktasında olmadığı kaydeden Akıncı, “Benim söylediğim çarpıtılmaya çalışılıyor. Birleşmiş Milletler’in belgelerinde olmayan hususlar, varmış gibi gösterilmeye çalışılıyor. BM önümüze ‘sıfır asker, sıfır garanti’ koymuş gibi takdim ediliyor. Öyle bir şey ne bizim planımızda, programımızda ne de BM’nin önerilerinde vardır” şeklinde konuştu.

“GÜVENLİK DÜZENLEMELERİNDE TÜRKİYE’NİN DIŞLANACAĞI BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİLDİR”

İlk günlerden beridir bu topraklarda her iki toplum olarak eşitlik temelinde, bir tarafın diğeri üzerinde tahakküm kurmadığı özgürlük ve güvenlik içerisinde bir gelecek istediklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Güvenlik düzenlemeleri içerisinde Türkiye’nin dışlanacağı bir durum söz konusu değildir. Böyle bir şey asla gündemde de yoktur. Maalesef son günlerde bu konularda çok çarpıtmalar yapılıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte 11. Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı’nın açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Akıncılar’da yaptığı konuşmada, ada üzerinde bir kere daha kayıplar ve şehitler olmaması temennisinde bulundu.

Adaya, mutlu, huzurlu ve barış içerisinde bir gelecek getirilmesi için barışçı çıkış yollarının el birliği ile bulunması gerektiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Akıncı, en başından beridir bu topraklarda eşitlik temelinde, adadaki bir tarafın diğeri üzerinde tahakküm kurmadığı, özgürlük ve güvenlik içerisinde bir gelecek istediğini kaydetti.

Ülkede düzenlenen festival ve panayırların aynı zamanda geçmiş kültürümüzü yaşatmanın bir aracı olduğunu belirten Akıncı, festival ve panayırlarda ülke insanının köklerini bir kere daha anımsadığını kaydetti. Akıncı, “Her buluşmada kültürel varlığımızı, kimliğimizi yaşatmanın heyecanını taşıyoruz ve bunu geleceğe taşımanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anımsıyoruz” diye konuştu

Akıncı, “Bu köyde yaşayan insanlarımızın sıkıntıları bizim de sıkıntımızdır ve yaşadıkları sorunları biz de yüreğimizde elbette hissederiz” dedi.

Kıbrıs adasının tarihinde çok acılı bir geçmiş olduğunu, şehitleri, gazileri, kayıpları elbette yüreklerinde hep hissettiklerini ifade eden Akıncı, adanın acılı geçmişinden her iki toplumun da kendi payına düşeni aldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı konuşmasında şunları kaydetti:

“Bu adanın bir gerçeği daha vardır… Çeşitli dönemlerde acıları biz yaşarken, başka dönemlerde bu adanın diğer toplumu acılar yaşamıştır. Bunu da saklamamamız gerekmektedir. Biz 1950’lerde, 1960’larda daha büyük acıları yaşadık. Kıbrıslı Rumlar da 1974’te yaşadılar. Bu bir geçektir ve bu gerçeği bileceğiz. Onların da kayıpları var, bizlerin de kayıpları var. Önemli olan; bu topraklarda bir kere daha ne kayıplar olsun ne de şehitler olsun. Bütün mesele budur ve bunun şartlarını yaratmak için ele ele, gönül gönüle vermemiz lazım ve barışçı çıkış yollarını el birliği ile bulmamız lazım ki bir daha bu ada kana bulanmasın.”

DOĞAL ZENGİNLİKLER

Ada etrafındaki doğal zenginliklerin bütün ada insanını ihya edecek potansiyelde olduğunu ifade eden Akıncı, bu zenginliklere bir tarafın tek başına el koymaya çalışmasının kabul edilebilir bir durum olmadığını söyledi.

Akıncı, ada etrafındaki doğal kaynakların ele alınacağı ortak bir komite kurulması veya Rum tarafının tek yanlı sürdürdüğü doğalgaz faaliyetlerinin çözüm sonrasına bırakılması hususunda Rum tarafına devamlı bir şekilde uyarılarda bulunulduğunu da anımsattı.

Ada etrafındaki ortak doğal zenginliklerin en akılcı, en ucuz ve kestirme bir biçimde Avrupa’ya n Türkiye üzerinden ulaştırılabileceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum tarafına bu konuda paylaşımcı olma çağrısında bulundu.

Ülke çocuklarının ve gençlerinin barış içerisinde, mutlu ve huzurlu bir yaşama kavuşmasının en büyük amaçlarından biri olduğunu belirten Akıncı, son zamanlarda yapmış olduğu girişimlerin bu yönde olduğunun altını çizdi.