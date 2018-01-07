banner107
banner69
Hascan yuvaya dönüş yolunda
Hascan yuvaya dönüş yolunda
229 0
Bağımsızlık halinde Messi serbest
Bağımsızlık halinde Messi serbest
26 0
 
Salah
Salah "Yılın Afrikalı Futbolcusu"
13 0
251 0
68 0
172 0
Hazinesi yüreğinde saklı adam; Paulo Coelho
Hazinesi yüreğinde saklı adam; Paulo Coelho
56 0

Saat 16:00 itibarıyla seçime katılım oranı yüzde 54,6

banner27

Saat 16:00 itibarıyla seçime katılım oranı yüzde 54,6

Yüksek Seçim Kurulu,  saat 16:00 itibarıyla seçime katılım oranlarını açıkladı.

TAK muhabirinin YSK yetkililerinden aldığı bilgiye göre, ülke genelinde katılım oranı yüzde 54,6.

Bu oran Lefkoşa’da yüzde 52,  Gazimağusa’da 50.31, Girne’de 54.3,  Güzelyurt’ta 52.7, İskele’de 56.16  ve Lefke’de 62.23.
 

Ülkede  kayıtlı 190 bin 551 seçmen ve 719 sandık bulunuyor. Sabah 08.00’de başlayan oy verme işlemi 18.00’de tamamlanacak. 


Şu ana kadar oy verme işlemleriyle ilgili, YSK’ya iletilen herhangi bir sorun yaşanmadı.
 

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.