"Rum yönetimi suni kriz yaratma peşinde"

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, “Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin planlı olarak Denya-Serhatköy bölgesindeki tansiyonu yükseltmeye çalıştığı ve bu amaçla bazı Kıbrıslı Rumları ara bölgeyi ve KKTC sınırını ihlal etmeye teşvik ettiği anlaşılmaktadır. "

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin planlı provokasyonlarla Denya-Serhatköy bölgesinde gerginlik yaratmaya devam ettiğini ifade ederek, “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yetkililerine köylüleri propagandalarına alet etmekten vazgeçmeye çağırıyoruz” dedi.



Dışişleri Bakanlığı, bölgede son günlerde yaşananların Kıbrıs Rum Yönetiminin planlı olarak bölgede suni bir kriz yaratma çabası içerisinde olduğunu ortaya koyduğunu belirterek, “Gelişmeleri soğukkanlılıkla takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.



Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklamasında, Serhatköylü Kıbrıslı Türk çiftçilerden ve Güvenlik Kuvvetlerinden edinilen bilgilere göre dün sabah saatlerinde 6 sivil araç ile bölgeye giden 11 Kıbrıslı Rum’un yanlarında Rum basın mensupları ile birlikte ara bölgeyi ihlal edip KKTC sınırına kadar geldiklerini belirtti.



“SUNİ KRİZ YARATMA ÇABASI İÇERİSİNDELER”



Bakanlık, Güvenlik Kuvvetlerinin bölgenin BM yetkililerine durumu bildirilmesi üzerine Kıbrıslı Rum grubun BM polis devriyeleri tarafından zorlukla bölgeden uzaklaştırıldığını belirterek, şunları kaydetti:



“Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin planlı olarak Denya-Serhatköy bölgesindeki tansiyonu yükseltmeye çalıştığı ve bu amaçla bazı Kıbrıslı Rumları ara bölgeyi ve KKTC sınırını ihlal etmeye teşvik ettiği anlaşılmaktadır.



Hatırlanacağı üzere Denyalı Kıbrıslı Türklerin Serhatköy-Denya yolunu kullanarak ara bölgedeki köylerinin camisinde kılmak istediği Cuma namazı BM tarafından son anda engellenmişti.



17 Kasım 2018 tarihinde de 15-20 kişilik bir grup, yanlarına Rum basınında görev yapan muhabir ve kameramanları da alarak, araçları ile birlikte ara bölgeyi ihlal edip KKTC sınırı yakınında sloganlar atmış, olay yerine giden iki BM Barış Gücü devriyesi tarafından bölgeden uzaklaştırılmıştı.



Bu hususta 18 Kasım tarihinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Savunma Bakanı SavvasAngelidis yaptığı açıklamada Rum çiftçilerin ara bölge içerisinde ziraat faaliyetlerinde bulunmalarının engellendiği iddia edilen Denya meselesinin Rum Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü ve ‘çok da iyi yönetildiğini’ açıklamıştı.



Bu açıklama ve bölgede son günlerde yaşananlar Kıbrıs Rum Yönetiminin planlı olarak bölgede suni bir kriz yaratma çabası içerisinde olduğunu ortaya koymaktadır. Gelişmeleri soğukkanlılıkla takip ediyor ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yetkililerine köylüleri propagandalarına alet etmekten vazgeçmeye çağırıyoruz.”