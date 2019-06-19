 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Yılın başarılıları ödüllerini aldılar
Yılın başarılıları ödüllerini aldılar
112 0
Şiddetli fırtına ve yıldırım ağaçları ana yola sürükledi
Şiddetli fırtına ve yıldırım ağaçları ana yola sürükledi
280 0
 
18 0
27 0
Bu davranış bir yardım kuruluşuna yakışmadı
Bu davranış bir yardım kuruluşuna yakışmadı
121 0
BTM 'de ilk hedef finaller
BTM 'de ilk hedef finaller
164 0
Boğaziçi’nin zirve inadı tuttu
Boğaziçi’nin zirve inadı tuttu
143 0
banner82

"Özersay'ın yaptığı ne devlet geleneğine ne de toplum iradesine sığar"

banner27

banner315
"Özersay'ın yaptığı ne devlet geleneğine ne de toplum iradesine sığar"
banner267

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, “Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın, uluslararası düzeyde toplum lideri vasfı taşıyan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan farklı bir vizyon ve farklı bir ajandayla, habersiz bir şekilde Rum liderle görüşme yapmasının ne devlet geleneğine ne de toplum iradesine sığdığı” görüşünü belirtti.

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Özyiğit, bunu iyimser şekilde Özersay’ın tecrübesizliğine vermek istediğini belirterek “Umarım bu toplumu Kıbrıs konusu bağlamında zora sokacak ve küçük düşürecek benzer tutumlardan erken zamanda vazgeçilir” dedi.

Cemal Özyiğit, daha önce hem TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hem de Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay’la kapalı kapılar ardında görüşen Rum lider Nikos Anastasiadis’in sanki Türkiye ve Kıbrıs Rum liderlikleri arasında Kıbrıs Türk toplumunu, haklarını, iradesini ve Cumhurbaşkanı Akıncı'yı bypass edecek bir yaklaşımı benimsemesinin, dünkü gelişmelerdeki en rahatsız edici şey olduğunu kaydetti.

Özyiğit, mesajında “Bilinmelidir ki Kıbrıslı Türkler varoluş mücadelesi ve kendi kaderini tayin etme konularında tarihte bir kaç kez test edilmiş ve bu oyunları kurgulayanlar hep kaybetmiştir” ifadelerine de yer verdi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.