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Özersay ile Çavuşoğlu Ankara'da görüşüyor

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Özersay ile Çavuşoğlu Ankara'da görüşüyor
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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun davetlisi olarak bugün Ankara’ya gitti.

Özersay ve beraberindeki heyet bugün 10.00 sıralarında adadan ayrıldı. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay’a, Müsteşarı Güneş Onar ile Özel Kalem Müdürü Sonat Altuğ eşlik ediyor.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında yapılacak görüşmelerde, iki ülke arasındaki yakın işbirliğinin daha da geliştirilmesi, bölgedeki hareketlilik, enerji konusunda iki ülkenin işbirliği içerisinde atacakları adımlar, bölgesel güvenlik ve Kıbrıs sorununa ve Doğu Akdeniz Bölgesi’ne ilişkin son gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

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