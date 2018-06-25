Özçınar en kıdemli başkan oldu

Ortaya çıkan belediye başkanlıkları sonuçlarına göre 28 belediyenin 23’ünde belediye başkanları değişmezken, 5 belediyede yeni adaylar başkanlığı kazanmış oldu. En kıdemli başkan ise Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar oldu

Ülkemizde yapılan 2018 yılı Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi’nde CTP: 10, UBP: 7, DP: 1, TDP: 1 belediye kazanırken 9 belediyede bağımsız adaylar kazandı.

Ortaya çıkan belediye başkanlıkları sonuçlarına göre 28 belediyenin 23’ünde belediye başkanları değişmezken, 5 belediyede yeni adaylar başkanlığı kazanmış oldu.

Değirmenlik’te CTP adayı Ali Karavezirler, Lapta’da bağımsız aday Mustafa Aktuğ, Yeni Boğaziçi’nde bağımsız aday Mustafa Zurnacılar, Serdarlı’da UBP adayı Halil Kasım ve Yeni Erenköy’de bağımsız aday Emrah Yeşilırmak yeni belediye başkanları oldular.

13 BELEDİYE BAŞKANI İKİNCİ KEZ KAZANDI

Lefkoşa’da Mehmet Harmancı, Gazi Mağusa’da İsmail Arter, Girne’de Nidai Güngördü, İskele’de Hasan Sadıkoğlu, Lefke’de Aziz Kaya, Dipkarpaz’da Suphi Coşkun, Akdoğan’da Ahmet Latif, Geçitkale’de Hasan Öztaş, İnönü’de Ali Öncü, Mehmetçik’te Cemil Sarıçizmeli, Alsancak’ta Fırat Ataser, Büyükkonuk’ta Ahmet Sennaroğlu, Esentepe’de Cemal Erdoğan üst üste ikinci kez belediye başkanı olmayı başardılar.

ÖZÇINAR 6. KEZ KAZANDI

Yerel seçim sonuçlarına göre yeniden Güzelyurt Belediye Başkanı seçilen Mahmut Özçınar 6. kez belediye başkanlığı görevine seçilirken, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ile Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü 5. kez belediye başkanı olmayı başardı.

5 BELEDİYE BAŞKANI DÖRDÜNCÜ KEZ KAZANDI

Öte yandan yeniden seçilen Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli ile Alayköy Belediye Başkanı Hulusi Manisoy, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Özçelebi, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip ve Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros 4. kez belediye başkanı olmayı başardılar.

Çatalköy belediye başkanlığını yeniden kazanan Mehmet Hulusioğlu ile Vadili Belediye Başkanı olarak yeniden seçilen Mehmet Adahan ise 3. kez belediye başkanı oldular.