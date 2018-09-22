New York için diplomasi trafiği

Crans Montana’daki Kıbrıs Konferansı’nın başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından kopan Kıbrıs müzakere süreci, önümüzdeki günlerde yeniden hareketlenecek

Anastasiadis, New York’ta öneri sunma hazırlığında

Anastasiadis’in, New York’ta BM Genel Sekreteri huzurunda öneriler sunmaya hazırlandığı ve bu önerilerin amacının, çıkmazın sürekli hale gelmesinden kaçmak için olduğu kaydedildi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in New York’a, sürecin ileriye gitmesi için hazır önerilerle gideceği ileri sürüldü.

Fileleftheros, “Çıkmazın Aşılmasını İstiyor- Jane Holl Lute İstişarelerini Sürdürüyor” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in New York seyahatindeki arzusunun, Kıbrıs sorunundaki mevcut çıkmazın aşılmasının sağlanması olduğunu öne sürdü.

Anastasiadis’in Genel Sekreter huzurunda belirli öneriler sunmaya niyetli olduğunu yazan gazete, bu önerilerin amacının, müdahil tüm taraflarca kabul edilmeleri durumunda, çıkmazın sürekli hale gelmesinden kaçınılması olduğuna işaret etti.

Rum liderin çalışma arkadaşlarıyla birlikte müzakere süreci ve bunun nasıl ilerleyebileceğine dair çeşitli senaryolar üzerinde çalıştığını savunan gazete, Anastasiadis’in, gelişmelere ve New York’ta neyle karşılaşacağına bağlı olarak, önerilerde bulunacağını iddia etti.

Gazete, New York temasları öncesinde Rum kesiminin üzerinde çalıştığı senaryoların, olumlu olandan ve BM Genel Sekreteri tarafından müzakerelerin yeniden başlayacağına dair olası bir açıklamadan başlayıp; müzakerelerin yeniden başlamaması gibi olumsuz senaryoya kadar ulaştığını yazdı.

Rum kesiminin hazırlığını yaptığını ve New York öncesinde “ödevini yaptığını” iddia eden gazete, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un ise bütün bu süre boyunca aldığı notları kapalı tutmaya özen gösterdiğine dikkat çekti.

Lute’un temaslarının sonuçlarıyla ilgili olarak önümüzdeki günlerde bilgi sahibi olacak tek kişinin BM Genel Sekreteri olduğunu yazan gazete, Genel Sekreterin de henüz Lute tarafından bilgilendirilmediğini belirtti.

Lute’un değerlendirmelerini yazılı sunmayacağını ve bunları Genel Sekretere sözlü olarak ileteceğinin tahmin edildiğini kaydeden gazete, bu bilgilendirmeyle Guterres’in müdahil taraflarla yapacağı temasların kısa süreli olacağını ve bu durumun ise Jane Holl Lute’un Kıbrıs, garantörler ve AB’da yeni tur temaslarda bulunmasına dair senaryolar doğurduğunu öne sürdü.

Rum tarafının, BM Genel Sekreteri’nin, Güvenlik Konseyi’ne yönelik raporunu hazırlamadan önce bütünlüklü bir resme sahip olmayı istemesini ihtimal dışında tutmadığını kaydeden gazete, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili raporunun BM Güvenlik Konseyi tarafından 30 Ekim’de ele alınacağını anımsattı.

Gazeteye göre, önümüzdeki günlerde New York’a gidecek olan Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ise önceki gün yaptığı açıklamada, Guterres’in Lute tarafından henüz bilgilendirilmediğini söyleyerek, Lute’un bölgeye yeniden gelişini de ihtimal dışında bırakmadı.

Bunların önceki gece geç saatlerde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in kendisi tarafından da teyit edildiğini savunan gazete, Guterres’in, BM Genel Kurulu toplantısı öncesinde düzenlediği basın toplantısında, çalışmaları süren Lute’un ekstra istişarelerinin sözkonusu olduğu yönünde açıklama yaptığını yazdı. Bu istişarelerin Lute’un bölgeye yeniden gelişiyle ilgili olduğu öne sürüldü.

Gazete, “New York ile Berlin Gelişmeleri Belirliyor” ara başlıklı haberinde ise, Kıbrıs sorunundaki gelişmeleri kısa ve uzun vadeli olarak belirleyecek şeylerin, önümüzdeki hafta New York’ta (BM Genel Kurulu) ve Berlin’de (TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti) gerçekleştirilecek görüşmeler olduğunu da ekledi.

Politis gazetesi ise “Çıkmaz Karşı Öneri” başlıklı haberinde, Rum kesiminin New York’a olası bir çıkmazın önlenmesine dair somut bir öneriyle gideceğini ve bütün olasılıklara açık olduğunu yazdı.

Bu arada gazete BM Genel Sekreterinin Kıbrıs sorunuyla ilgili geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un ise kartlarını kapalı tuttuğunu ve henüz BM Genel Sekreterini bilgilendirmediğini kaydetti.

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in önceki gün RİK ve özel kanallara yaptığı açıklamada, Rum hükümetinin üzerinde çalıştığı senaryolara değindiğini belirten gazeteye göre, Hristodulidis “Hükümetin hedefin değişmesine dair öneriler ileriye götürmediğini ve bunların çıkmazın önlenmesine yönelik fikirler olduğunu” söyledi.

"Diplomatik bir kaynağın, Yunanistan ve Türkiye Dışişleri Bakanları arasında New York’ta gayri resmi görüşmeler olmasını ihtimal dışında bırakmadığını” yazan gazete, “aynı kaynağın, Lute’un henüz kendi kartlarını açmadığını aynı zamanda New York’ta Guterres’i bilgilendirmesinin ardından, ekstra temaslarda bulunması olasılığını dışlamadığını” da aktardı.

Haravgi gazetesi de “New York’ta Her şey Açık- En Kötü Senaryo İçin Plan Tatbikatları ve Alternatifler” başlıklı haberinde, “Lefkoşa’daki yetkili kaynakların, Kıbrıs sorununa müdahil tarafların BM Genel Sekreteriyle yapacakları görüşmelerin sonuçlarıyla ilgili tüm olasılıkların açık olduğu değerlendirmesinde bulunduklarını” yazdı.

Rum kesiminin, müzakerelerin yeniden başlaması perspektifine kapının kapanması senaryosunu dahi hesaba kattığının görüldüğünü kaydeden gazete, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in dün devlet kanalına yaptığı açıklamada, “bu durumla ilgili alternatif öneriler hazırlandığı” yönünde sözler sarf etti.

Gazete, Rum hükümetinin, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un misyonunu müzakerelerin başlamasına ilişkin hazırlık içerisine dahil ettiğini yazdı.