TC Büyükelçisi Kanbay “Kuzey Kıbrıs denizden çok düşük oranda faydalanıyor. Ne ulaşımda yenilik var, ne de sporda. Ada burada zayıf” dedi

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Türkiye ile KKTC arasında imzalanan protokol ve programların ruhunda güçlü bir devlet yaratma olduğunu kaydederek, “Birçok insan zannediyor ki, ‘bunlar imzalanınca bizim kasaya para gelir’. Öyle değil” şeklinde konuştu.

Kanbay, “Söylendiği gibi, biz Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak KKTC’de öyle çok hayali, duygusal ve manevi işlerin peşinde değiliz. KKTC’nin kendi ayakları üzerinde duran, sağlam, iyi yönetilen, dünyada saygı duyulan, rekabet edebilen, kalitesini yükseltebilen, birçok uygulamanın önünü açabilecek güce ulaşması için uğraşıyoruz” dedi.

Türkiye ile imzalanan ekonomik program ve protokollere de işaret eden Kanbay, “Birçok insan zannediyor ki, ‘bunlar imzalanınca bizim kasaya para gelir’. Öyle değil” şeklinde konuşan Kanbay, söz konusu programların Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin web sitesinden okunabileceğini kaydetti. Kanbay, “Bu programların içinde güçlü bir devlet yaratma ruhu vardır. Özeti budur. Bunun için çalışıyoruz” dedi.

Kıbrıs’ın Akdeniz’in ikinci büyük adası olduğunu kaydeden Kanbay, “Ada ülkesi olma aklına ulaşımda, turizmde, sporda ve birçok alanda denizden yararlanmayı getiriyor. Gördüğüm kadarıyla Kuzey Kıbrıs denizden çok düşük oranda faydalanıyor. Ne ulaşımda yenilik var, ne de sporda. Ada burada zayıf” şeklinde konuştu.

Turizm, yüksek öğrenim, tarım, sektörlerine değinen Kanbay, “Tüm bu alanların gelişmesi ve önünün açılabilmesi için sadece bir kurumun, bir bakanın veya bir hükümetin destek vermesi yetmez. Bu alanlarda birlikte hareket edilebilirse başarı sağlanabilir. Girişimciliğin önünün açılabilmesi için de çok elemanın ve çok faktörün birlikte ve eş güdümle harekete geçebilmesi önemli. Bu zihniyet değişikliği aslında” dedi.

Kanbay, “Söylendiği gibi biz Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak KKTC’de öyle çok hayali, duygusal ve manevi işlerin peşinde değiliz. KKTC’nin kendi ayakları üzerinde duran, sağlam, iyi yönetilen, dünyada saygı duyulan, rekabet edebilir, kalitesini yükseltebilen, birçok uygulamanın önünü açabilecek güce ulaşması için uğraşıyoruz” dedi.

Türkiye ile imzalanan ekonomik programlar ve yıllık protokollere işaret eden Kanbay, “Birçok insan, zannediyor ki ‘onlar imzalanınca bizim kasaya para gelir’ öyle değil” şeklinde konuştu.

Kanbay, bu 3 yıllık programların Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin web sitesinden okunabileceğini kaydeden Kanbay, “O programların içinde güçlü bir devlet yaratma ruhu vardır. Bunun için çalışıyoruz. Bu güzel proje de bunun parçası” dedi.