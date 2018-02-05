banner107
45 0
Kırmızı Grupta zirve kayıpsız
Kırmızı Grupta zirve kayıpsız
213 0
Yeşilova alımını aldı
Yeşilova alımını aldı
60 0
34 0
Esentepe, Türkiye'den ikinci takviyeyi de yaptı
Esentepe, Türkiye'den ikinci takviyeyi de yaptı
38 0
" Gökhan Emreciksin ligimize heyecan getirecek’’
195 0
34 0
136 0
banner82
banner147

“Nami’nin müzakerecilik yeteneği takdire şayan oldu"

banner27

Akıncı, “Nami’nin müzakerecilik yeteneği ve çalışma kapasitesi gerçekten takdire şayan oldu” diyerek müzakerelerde Kıbrıslı Türklerin daha iyi bir noktaya taşınmasında Nami’nin önemli katkıları olduğunu ifade etti

“Nami’nin müzakerecilik yeteneği takdire şayan oldu"
banner137

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, üç yıla yakın bir süre yürüttüğü müzakerecilik görevini Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya iade etti.
Cumhurbaşkanı Akıncı, görevi iade amacıyla kendisini ziyaret eden Nami’yi kabulde yaptığı konuşmada, 3 yıla yakın bir süre birlikte çalıştıkları Özdil Nami ile çok yoğun ve kritik dönemeçlerden birlikte geçtiklerini kaydetti. Akıncı, “Nami’nin müzakerecilik yeteneği ve çalışma kapasitesi gerçekten takdire şayan oldu” dedi.
Müzakerelerde Kıbrıslı Türklerin daha iyi bir noktaya taşınmasında Nami’nin önemli katkıları olduğunu ifade eden Akıncı, müzakerelerin, Nami, müzakere heyeti, Türkiye ve siyasi partilerle istişareler sayesinde 5’li konferansa kadar taşındığını ifade etti. 
Akıncı, Nami’nin müzakerecilik görevini ek bir ücret alarak yapmadığını, müzakerecilik görevini milletvekili maaşıyla yürüttüğüne işaret etti.
Nami’ye hükümette görev verilmesinin kendisi için sürpriz olmadığını, bu kararın kendisinin oluru alınarak alındığını kaydeden Akıncı, Nami’ye yeni görevinde başarılar diledi.
NAMİ: “MÜZAKERELERDE DESTEK VERMEYE HAZIRIM”
Özdil Nami de konuşmasında, yeni hükümette Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak görevlendirilmesinden dolayı müzakerecilik görevini iade etmek durumunda olduğunu belirtti.
Kıbrıs konusunda tarihi günleri başarıyla geride bıraktıkları Cumhurbaşkanı Akıncı’nın engin tecrübelerinden çok şey öğrendiğini kaydeden Nami, “Her şey için sizden içtenlikle teşekkür ederim, benim için unutulmaz bir dönem oldu” dedi.
Nami, müzakerelerde Cumhurbaşkanlığı’nın tüm çalışmalarına destek vermeye hazır olduğunu kaydetti.

 

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.