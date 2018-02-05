“Nami’nin müzakerecilik yeteneği takdire şayan oldu"

Akıncı, “Nami’nin müzakerecilik yeteneği ve çalışma kapasitesi gerçekten takdire şayan oldu” diyerek müzakerelerde Kıbrıslı Türklerin daha iyi bir noktaya taşınmasında Nami’nin önemli katkıları olduğunu ifade etti

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, üç yıla yakın bir süre yürüttüğü müzakerecilik görevini Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya iade etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, görevi iade amacıyla kendisini ziyaret eden Nami’yi kabulde yaptığı konuşmada, 3 yıla yakın bir süre birlikte çalıştıkları Özdil Nami ile çok yoğun ve kritik dönemeçlerden birlikte geçtiklerini kaydetti. Akıncı, “Nami’nin müzakerecilik yeteneği ve çalışma kapasitesi gerçekten takdire şayan oldu” dedi.

Müzakerelerde Kıbrıslı Türklerin daha iyi bir noktaya taşınmasında Nami’nin önemli katkıları olduğunu ifade eden Akıncı, müzakerelerin, Nami, müzakere heyeti, Türkiye ve siyasi partilerle istişareler sayesinde 5’li konferansa kadar taşındığını ifade etti.

Akıncı, Nami’nin müzakerecilik görevini ek bir ücret alarak yapmadığını, müzakerecilik görevini milletvekili maaşıyla yürüttüğüne işaret etti.

Nami’ye hükümette görev verilmesinin kendisi için sürpriz olmadığını, bu kararın kendisinin oluru alınarak alındığını kaydeden Akıncı, Nami’ye yeni görevinde başarılar diledi.

NAMİ: “MÜZAKERELERDE DESTEK VERMEYE HAZIRIM”

Özdil Nami de konuşmasında, yeni hükümette Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak görevlendirilmesinden dolayı müzakerecilik görevini iade etmek durumunda olduğunu belirtti.

Kıbrıs konusunda tarihi günleri başarıyla geride bıraktıkları Cumhurbaşkanı Akıncı’nın engin tecrübelerinden çok şey öğrendiğini kaydeden Nami, “Her şey için sizden içtenlikle teşekkür ederim, benim için unutulmaz bir dönem oldu” dedi.

Nami, müzakerelerde Cumhurbaşkanlığı’nın tüm çalışmalarına destek vermeye hazır olduğunu kaydetti.



