“Milletvekilleri, topluma örnek olmalı”

BRT1 kanalında Pembe Paşaoğluları'nın sunduğu Birinci Boyut programına konuk olan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu’nun dün polis ile yaşadığı olay konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Uluçay, Genel Kurul’nun bugünkü birleşiminde YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu ile ilgili yaşananlar konusunda konuşmalar olduğuna işaret etti.

Ululçay, Başbakan’ın Meclis kürsüsünden Polis Genel Müdürlüğü’nün bu konuyla ilgili tespitlerini birebir kamuoyuna aktarma fırsatı da bulduğunu ve gerekli uyarıyı da yaptığını belirtti.

Uluçay'ın yaptığı açıklamalar şöyle:

“İşin özü şu bizde tabi ki Meclis’te bütün milletvekilleri olarak halkın seçtiği vekilleriz. Halkın seçtiği temsilciler olarak milletvekilliği görevini yerine getirirken aslında her alanda topluma örnek olmalıdırlar. Dolayısıyla karşılaştıkları herhangi bir konuda haksız olmaları halinde zaten herhangi bir harekette bulunmamaları gerekir ama haklı bile olsanız topluma örnek olma adına kurumlarımızın, ülkemizin içinde bulunduğu koşulları da daha fazla yıpratmamak için belli bir temelde saygı çerçevesinde korumalıyız diye düşünüyorum.

Eğer biz sahip çıkmazsak bizden bir başkası zaten asla sahip çıkmaz. Zaten dün yaşanan olay malesef yansıtıldığı gibi değildi. Dolayısıyla orada yaşanan aslında polisimizin rutin görevleri çerçevesinde yapılan kontrol neticesinde gerek araç gerekse aracın sürücüsü tamamen sayın Bertan Zaroğlu’ndan da farklı bir pozisyonda idi. Üstelik kendisi bile orada yoktu. Konu tabi ki kamuoyuna yanlış aktarılınca elbette bunun üzerinden yanlış tartışmalar süregelmiştir. Nitekim Sayın Başbakan bu konuda çok yerinde bir uyarı yaptı. Zaten ülkemizde bir sürü sorun var, birçoğumuz ülkemizde geleceğimizi daha iyi koşullara taşımak için canla başla çalışıyoruz. Bu koşullar içerisinde bu sorunlarla boğuşurken bir de ülkemizde köken meselesine çekecek kadar işi bu boyutlara varacak kadar manipülasyona yol açacak kamuoyunu bilgilenderme ve açıklamalarda asla bulunmamız gerekir.

Bizler de milletvekilleri olarak kesinlikle topluma örnek olacak davranışlar içerisinde olmamız gerekmektedir. Anayasamıza göre milletvekillerinin dokunulmazlığı bellidir, bunu bugün kürsüden de okudum ve vekillerin bilgilerine getirdim.

Bizim dokunulmazlığımız yasama üzerine kurgulanmıştır. Ve yasama dokunulmazlığı da çok nettir.Kürsüden söylenilen fikirler, görüşler ve sözlerden dolayı herhangi bir şekilde herhangi bir işleme tabi tutulamaz. Burada söylenen sözlerin devam niteliğinde sadece kürsüden değil dışarda da söylemişseniz yine aynı uygulama geçerlidir. O yüzden milletvekillerinin dokunulmazlığı ile ilgili hususu anayasada çok açık ve nettir.

Trafikle ilgili oluşabilecek bir suç meselesinde de zaten herhangi bir dokunulmazlık söz konusu değildir. Dolayısıyla bunu aslında polisimiz de biliyor, hukuk camiamızda biliyor. Milletvekillerimizin de bildiğini biliyorum. Anayasada açık ve net olarak işaret edilen yasama dokunulmazlığını böylesi herhangi bir konuda ve koşulda bir milletvekilinin işin içinde olmadığı halde gündeme taşınması çok yanlıştır.

Dün yaşanan olayı gerek polisimizin gerekse polis örgütümüzün yerinde yapmış olduğu bir tespit olarak görmek lazım. Bundan 3-5 ay önce gazetelerde sürekli polisin yeterince kontrol yapmadığı, gerekli ilgiyi göstermediği yönünde haberler çıkıyordu. Ancak yaptığı zaman da şikayetçi oluyoruz niçin kontrol yapıyorlar diye. Ama her şartta dünkü mesele rutin bir kontrol idi. Bertan Zaroğlu konuyu bu şekilde sosyal medyaya malzeme etmeseydi çok daha iyi olurdu.

Zaroğlu ile konuya ilişkin bir görüşmesi olmadığını da belirten Meclis Başkanı Uluçay, “YDP Başkanı Arıklı’nın kürsüden yaptığı konuşmasını dinledim. Milletvekillerinin konuyla ilgili hassasiyetlerini dinledim. Bu yasama dokunulmazlığı konusundaki gerekli uyarıyı yaptım. Milletvekillerinin başka şansı yoktur örnek davranışlarda bulunmalıdır. Bu da yeni tartışmalar açmak için değil ama yapılan bir yanlışlığın tekraraını yapmamak içindir. Belki bilmiyorlardır ama öğrensinler polis örgütü ülkemizde taa Sancaktarlık döneminden en güvenilir kuruluşlardan bir tanesidir. Bugün insanımız kapısı farklı çalınsa, kapısının önünde farklı bir ses duyup irkildiğinde anında tek başvurduğu kurum polistir. Başka yok. Doğrudan polisi aramaktadır ve evbinin önüne gelmesini istemektedir. Dolayısıyla polis örgütümüz bu derecede görev yapan bir örgüttür. Halkımızın da bu derece güvendiği bir örgüttür”…