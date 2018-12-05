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Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Meclis’deki kadın temsiliyetindeki yetersizlik düşündürücü

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Meclis’deki kadın temsiliyetindeki yetersizlik düşündürücü
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Atatürk’ün kadınlara seçme ve seçilme hakkı verdiği gün olan 5 Aralık dolayısıyla mesaj yayımlayan Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Savaşan, toplumun ancak kadınıyla, erkeğiyle omuz omuza vermesiyle kalkınabileceğini belirterek, toplumsal yaşamın her alanında eşitliğin sağlanması ve siyasetin sadece erkek işi olmadığına yönelik politikaların geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Ülkemize bakıldığında yapılan düzenlemeler ve atılan pek çok adıma rağmen; kadın-erkek eşitliği uygulamalarının çağdaş Dünya’nın çok gerisinde kaldığını belirten Savaşan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yasalar önünde kadın ve erkeğin eşit olmasına rağmen siyasi partiler ve Meclis’deki kadın temsiliyetindeki yetersizliğin düşündürücü olduğuna dikkat çekti.

Cinslerarası eşitlik sağlanmalı...

Toplumsal fırsatların farklı toplum kesimleri arasında nasıl dağılacağının parlamentoda, hükümet ve politika belirleyen kamu kurumları gibi siyasal karar organlarında belirlendiğine işaret eden Yrd. Doç. Dr. Ahmet Savaşan, “bu süreçlerde kadınların eksik temsili, sorunların çözümsüz kalmasına, devam eden eşitsizlikler ise kadınların eksik temsilinin sürekliliğine yol açmaktadır. Bu nedenle, kadın-erkek eşitliğini sağlamaya yönelik çabaların başında siyasal süreçlere katılımda cinslerarası eşitliği sağlayan adımların bir an önce atılması gerekmektedir” ifadelerini kullandı. 

Yaşama en büyük armağan kadınlardır...

Mesajının sonunda Atatürk’ün mümkünmüdür ki, bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça, diğer kısmı göklere yükselebilsin!" sözüne atıfta bulunan Savaşan, “kadının devlet yönetiminde yer almadığı bir toplumda demokrasiden bahsedilemeyeceğini vurgulayarak, “yaşamın bütün alanlarında değeri, gücü ve tüm seçimlerindeki özgürlüğü ile kendisine ve yaşama en büyük armağan olan kadınların seçme ve seçilme hakkı gününü kutlarım” ifadelerini kullandı.

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