Meclis'te güncel konuşmaların gündemi Doğuş Derya'ydı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu güncel konuşmalarla devam etti.

Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu “Petrol krizi ve Meclis’teki yazılı olmayan kurallar” hakkında konuşma yaptı.

Petrol krizinin Derviş Eroğlu’nun Cumhurbaşkanı olduğu dönemde başladığını, o dönemde ilk pozisyonun ortaya konduğunu anlatan Hasipoğlu, o dönemde yaşanan gelişmeleri özetledi.

O dönemdeki duruşun hala devam ettiğini, bu duruş devam ettikçe olaya hiçbir itirazları olmayacağını kaydeden Hasipoğlu, hükümet programında neden Kıbrıs sorunu yer almıyor diye sorduğunda, kendisine konunun Meclisle birlikte ele alınacağı bilgisi verildiğini anlattı.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın İtalya ziyaretini haberlerden öğrendiğini söyleyen Hasipoğlu bu durumu eleştirdi.

Hasipoğlu, Özersay’ın devleti boşu boşuna zarara uğrattığını, Meclise bilgi de vermediğini kaydederek, “Gitsek de bir sonuç elde edilse, Meclise de bilgi verilse anlarım. Bizim eleştirimiz bu türlü gizli işleredir” dedi.

Milletvekili Doğuş Derya’nın yemini konusunda da değinen Hasipoğlu, Derya’nın hükümet programı konuşulurken Zorlu Töre’ye hakaret ettiğini ifade ederek, “Meclis Başkanı Sayın Töre’yi 9 kere uyardı. Derya’yı ise hiç uyarmadı. Meclis Başkanı’nın tarafsız olmasını beklerim. Biz bunların yaşanmasını istemiyoruz. Kimsenin kimseye hakaret etmeye hakkı yoktur” dedi.

Hasipoğlu, Meclis Başkanlığı’nın her iki konuda karar üretmesini istedi, “Menfi bir teamül oluşturmayalım” ifadelerine yer verdi, herkesi birbirine saygılı olmaya çağırdı.

ERHÜRMAN

Hasipoğlu’ndan sonra Başbakan söz aldı, hükümet adına eleştirileri yanıtladı.

Erhürman, “Hükümetin hiçbir yetkilisi, ‘Kıbrıs konusunu hükümet programına yazmadık, çünkü her şeyi Meclise paylaşacağız’ demedi. Bu zaten tutarlı bir laf değil” şeklinde konuştu.

Başbakan, Hasipoğlu’ndan bu açıklamayı Meclis tutanaklarından bulup göstermesini isteyerek, “4 parti olarak Kıbrıs konusunun çözümü konusunda fikrimiz farklıdır, fikirlerimizi savunmaya devam edeceğiz, o nedenle hükümet programına bu konuyu koymadık’. Bunu 50 bin defa söyledik” dedi.

Erhürman, Özersay’ın İtalya ziyaretiyle ilgili vekalet prosedürü yapıldığını, elektronik imza da atıldığını belirtti.

Başbakan, “Ne Dışişleri Bakanım ne hükümetim şirkete yetki devri yapmadı, zaten şirkete yetki devredilemez. Bu hukukta mümkün değil” dedi.

Başbakan, Dışişleri Bakanının İtalya’daki görüşme konusunda hem kendisine hem de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya an be an bilgi verdiğini kaydetti.

Erhürman’ın açıklamaları sırasında zaman zaman ana muhalefet sıralarından sesler yükseldi.

Başbakan Erhürman, “Sayın Dışişleri Bakanı hükümetin bilgisi dahilinde Kıbrıs Türk halkının iradesini ortaya koydu. Koymaya da devam edecek” şeklinde konuştu.

Konuşmasında, Meclis içtüzüğine de işaret eden Erhürman, “Bunlarla ilgili şikayeti olanlardan beklentim şikayetlerini hedef seçerek değil, objektif yapmalarıdır” dedi.

Bu sırada yeniden muhalefetten ses yükseldi.

Erhürman, “Ben,‘birine gerizekalı demenin doğru olmadığını söyledim. Ama bunu söylerken, Meclis’te kağıt atılmasını da söyleyeceksiniz. Hatırlama seçici olmayacak. Objektifliğe ve samimiyete ancak böyle inanırım” şeklinde konuştu.

ARIKLI, KÜRSÜDE KONUŞMA YAPAN BAŞBAKANA SORDU: “DERYA’NIN YEMİNİ GEÇERLİ Mİ?

YDP milletvekili Arıklı, kürsüdeki Başbakana “Doğuş Derya’nın yemini geçerli mi?” diye sordu.

Başbakan, yemin metninin doğru okunduğunu söyledi.

Eraklı’nın yerinden yorumu üzerine Başbakan, “Yeniden seçim olursa, yemin günü YDP milletvekilleri buradan 5 dakika boyunca slogan atacaklarmış. Halk da bunu isterse sizi seçer. Beni niye tehdit ediyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

ULUÇAY UYARDI: “HEP BİRLİKTE ÇALIŞMALIYIZ”

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakanın konuşmasından sonra Genel Kurul çalışmalarının verimli hale getirmek için hep birlikte çalışılması gerektiğini söyledi.