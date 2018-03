Meclis komitelerin hızlı çalışması için model arıyor

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, komitelerin daha hızlı ve etkin çalışabilmesi adına Avrupa Birliği’nde de uygulanan bir modeli hayata geçirmek istediklerine işaret ederek, bunun bazı yasaların daha hızlı şekilde hazırlanmasını sağlayacağını söyledi

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Kıbrıs Türk tarafının çözüm iradesini her vesileyle dile getirmeye devam ettiğini belirtti.



Uluçay, “Türk tarafı olarak bizim çözüm irademiz devam ediyor. Çözüm konusunda aynı noktadayız. Her zaman için bu konuda Güney Kıbrıs’ın atması gereken adımları atmasını söylüyoruz. Eğer bu konuda adım atmazlar ise, bizim bu konuda onlar adına daha fazla adım atacak bir durumumuz yok” dedi.



Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Uluçay, Metin Atan başkanlığındaki Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) heyetini kabul etti.



ATAN: “KIBRIS KONUSUNDA ÇIKMAZ..”



Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda yer alan kabulde ilk sözü alan Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, Kıbrıs konusunda bir çıkmazda olunduğuna işaret ederek, sendikaların da bu konuda bir rahatsızlığı bulunduğunu ifade etti.



Kıbrıs sorunu konusu devam ederken, ülkede özellikle ekonomik anlamda sıkıntıların da yaşandığına dikkat çeken Atan, hükümetin bu konuda tedbirler almaya çalıştığını gördüklerini söyledi.



Sendika olarak bazı beklentileri olduğunu ifade eden Atan, “Kıbrıs Türk Hava Yolları binasının satışı ve elde edilecek gelirle eski personelin ödenmesi, geçici memurlar konusunun Anayasa Mahkemesi’ndeki kararı sonrası atılacak adımlar ve kadük durumda olan engelliler yasasının yeniden gündeme gelmesi” taleplerini dile getirdi.



Atan, Meclis alt komitelerde görüşülen bazı yasalarda yetkili sendika olarak her zaman katkı koymak istediklerine de vurgu yaptı.



ULUÇAY: “AB’DA UYGULANAN BİR MODELİ HAYATA GEÇİRMEK İSTİYORUZ”



Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında komitelerin daha hızlı ve etkin çalışabilmesi adına Avrupa Birliği’nde de uygulanan bir modeli hayata geçirmek istediklerine işaret ederek, bunun bazı yasaların daha hızlı şekilde hazırlanmasını sağlayacağını söyledi.



Komite toplantılarında sadece yetkili sendikaların değil konuyla ilgili diğer sendikaların da toplantıya çağrılmasını esas olarak gördüklerini vurgulayan Uluçay, sivil toplum örgütlerinin katılımcılığını teşvik etmek istediklerini belirtti.



Uluçay, Varna’da gerçekleşen Türkiye-Avrupa Birliği Zirvesi’ne değinerek ilişkilerin düzenlenmesi konusunda alınan kararları anımsattı ve bu ilişkilerde Kıbrıs’ın da çok önemli bir yeri olduğunu söyledi.



Türkiye’nin bölgesinde ve etrafındaki ilişkilerinin Kıbrıs konusunu da her zaman ilgilendirdiğini ifade eden Uluçay, Kıbrıs Türk tarafının çözüm iradesini her vesileyle dile getirmeye devam ettiğini belirtti.



“ONLAR ADINA DAHA FAZLA ADIM ATACAK DURUMUMUZ YOK”



Teberrüken Uluçay, “Biz Türk tarafı olarak çözüm irademizin devam ettiği yönünde aynı noktadayız. Her zaman için bu konuda Güney Kıbrıs’ın atması gereken adımları atmasını söylüyoruz. Eğer bu konuda adım atmazlar ise, bizim bu konuda onlar adına da daha fazla adım atacak bir durumumuz yok” dedi.



Büyük bir ihtimalle iki lider arasında çok yakın zamanda bir sosyal buluşma olacağını belirten Uluçay, bu buluşmanın ardından Crans Montana’da gerçekleşen zirve toplantılarının bu kez sonuç odaklı olarak devam etmesini istediklerini söyledi.



Kıbrıs Türklerinin en az Kıbrıslı Rumları kadar dünya üzerinde haklarını, bir dünya üyesi olarak kullanması gerektiğine inandıklarını ifade eden Uluçay, bunu sadece bireysel olarak değil, toplumsal olarak da kullanmak gerektiğini düşündüklerini belirtti.



“ÜLKEYE KATKI”



Uluçay, iç sorunlarla ilgili yeni hükümetin büyük bir odaklanmayla kronikleşmiş sorunların çözümü adına uğraş verdiğine vurgu yaparak, hazırlanan programda yer alan maddelerin en azından yarısının bile çözülmesi durumunda ülkeye büyük bir katkı sağlanmış olacağına dikkati çekti.



Meclis Başkanı Uluçay, “Bunu yaparken uzlaşı kültürünü de hep ön planda tutmalıyız. Birlik, beraberlik içerisinde ve bir bütünlük içerisinde hareket etmeliyiz. Çünkü önümüzde iyi bir fırsat var. Bu fırsatın iyi değerlendirilmesi gerekir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.