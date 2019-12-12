Meclis Genel Kurulu’nda 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşülmeye devam ediyor.

“Kimseden rüşvet ve para almadım”

UBP Milletvekili Çaluda: “Savcılıkta bekleyen o kadar dosya varken, benim hakkımda bazı iddialar ortaya atıldı ve dokunulmazlığım kaldırıldı. Bu iddia Kıbrıs Türk siyasetine vurulan kara bir leke oldu”

UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, yolsuzlukla mücadelenin geniş bir çerçevede işbirliği içinde gerçekleştirilmesi gerektiğini söyleyerek, yolsuzlukla mücadelenin eğitim, önleme ve soruşturma aşamalarından oluştuğunu belirtti.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın halka yolsuzlukla mücadele konusunda sözler verdiğini, hesap soracağını söylediğini anımsatan Çaluda, iktidara gelen bazı siyasilerin muhalefetteyken verdiği sözleri unuttuğunu söyledi.

2018 bütçesi görüşülürken dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın, yolsuzluk açıklayacağını dile getirdiğini söyleyen Çaluda, “Savcılıkta bekleyen o kadar dosya varken, benim hakkımda bazı iddialar ortaya atıldı ve dokunulmazlığım kaldırıldı ben de ‘evet’ verdim. Bu iddia Kıbrıs Türk siyasetine vurulan kara bir leke oldu. Yaptığım işlemler insani işlemlerdi. Her gelene yardımcı oldum, kimseden rüşvet ve para almadım” diye konuştu.

KIB-TEK ile ilgili 2004-2009 dönemine ait Başsavcılık’ta bekleyen dosyalar bulunduğunu, akaryakıt, led ışıkları, akıllı sayaçlarla ilgili kimden hesap sorulduğunu soran Çaluda, “Ben bunlara örnek olsun diye dokunulmazlığımın kaldırılmasına onay verdim” dedi.

KTHY’yi zarara uğratanlar, hellim davası, KOOP SÜT, çim tohumu gibi yolsuzluk dosyalarını, eşdeğer arsalar konularını anımsatan Çaluda, dönemin Başsavcı Yardımcısı’nın davaları “mesele yok” diyerek kapattığını savundu.

CTP döneminde de yolsuzluklar yapıldığını savunan Çaluda, çeşitli partilerden 50’nin üzerinde siyasinin yolsuzluk dosyası bulunduğunu söyledi.

Çaluda, CYPFRUVEX ve KIB-TEK kurumlarında yapılan yolsuzlukları yargıya taşıdıklarını söyleyerek, “Siyasete göre yolsuzluğun üzerine gitmeyin. Tüm yolsuzlukların üzerine gidilsin” dedi.

Yolsuzlukların üzerine hamaset olsun diye değil gerçekten gidilmesi gerektiğini söyleyen Çaluda, yolsuzlukların önlenmesi için hükümete ve tüm milletvekillerine görevler düştüğünü belirtti.

Aytaç Çaluda

“Kamu reformu ve Vatandaşlık Yasası ne oldu?

CTP milletvekili Doğuş Derya, kamu reformu ve Vatandaşlık Yasası konusunda hükümeti eleştirerek, bu yasanın neden geçmediğini sordu

Meclis’te konuşan CTP milletvekili Doğuş Derya, kamu reformu ve Vatandaşlık Yasası konusunda hükümeti eleştirerek, bu yasanın neden geçmediğini sordu.

Vakıflar ve Maraş meselesi ile ilgili değerlendirmede bulunan Derya, ‘Vakıf Maraş malıdır’ iddiasında gerçeklik payı olmadığını söyledi.

Ülkenin şer’i hukukla değil seküler yasalar ile düzenlendiğini söyleyen Derya, şer’i hukukta dahi zaman aşımının geçerli olduğunu, KKTC’de vakıf mallarında zaman aşımı süresinin 36 yıl olduğunu belirtti.

Derya, Maraş’taki Evkaf mallarının zaman aşımına uğradığını söyleyerek, çeşitli kaynaklardan yaptığı alıntıları aktardı.

Vakıflar’ın bu zaman aşımı konusunu gizlediğini savunan Derya, Vakıflar İdaresi’nin araştırmacıların arşivlere girmesine izin vermediğini, doğru bilgilerin gün ışığına çıkmasını engellediğini iddia etti. Derya, Başbakan’dan bu araştırmalara izin verilmesi için inisiyatif almasını istedi.

Denktaş’ın yıllar önce Maraş’ın yasal sahiplerine iadesi taahhüdünü verdiğini söyleyen Derya, “Onun aklı kesmez miydi milyonlar harcayarak ‘Vakıf malıdır’ desin bugün yapanlar gibi?” diye sordu.

Maraş ile ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarına atıfta bulunan Derya, gerçeğin ortada, konunun da insani ve kırılgan olduğunu kaydederek bu konudan dolayı acı duyan kişiler bulunduğunu ifade etti.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve mülkiyet haklarına değinen Derya, mülkiyet haklarının önemine işaret etti.

Taşınmaz Mal Komisyonu’nun mülkiyet konusunu değerlendirmek üzere kurulduğunu, AİHM tarafından iç hukuk yolu olarak kabul edildiğini, mülkiyet ihlalini giderecek üç yolu belirleyecek kurum olduğunun kabul gördüğünü dile getiren Derya, komisyona başvurular ve ödenen miktarları anlattı.

Taşınmaz Mal Komisyonu’nda Maraş ile ilgili başvuruların beklediğini söyleyen Derya, sorunun çözülmemesi halinde Kıbrıslı Türklerin uluslararası alanda kabul gören bir kurumu olan TMK’nin zemininin zayıflatılacağını belirtti.

“Maraş’ı Las Vegas yapmayı kararlaştırırken kiminle görüştünüz?” diye soran Derya, hükümetin geleceği belirleyen kararlar alırken bunların Meclis’te görüşülmesi gerektiğini unutmamasını istedi.

Derya, Şiddete Müdahale Birimlerinin ilçelere yaygınlaşmasına yönelik adım atılması talebinde de bulundu.

Doğuş Derya

“Gençlik ve spora bütçe ayrılmadı”

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, bütçede kamusal alanlar, Gençlik Dairesi, spor alanları için bütçe ayrılmadığını ancak sözleşmeli personele ayrılan payda artış yaşandığını belirtti

Meclis’te söz alan CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, “ülkede yolsuzluk konusunda UBP’nin CTP’ye ders verecek durumda olmadığını” söyledi.

İncirli, çocuk, kadın, engelli, hayvan haklarına değinerek, Meclis’te bu yönde imzalanan uluslararası sözleşmelere uyulması adına bütçede pay ayrılmadığını belirtti.

Anayasanın ilgili maddesinde devletin park yapma yükümlülüğü olduğunun yer aldığına işaret eden İncirli, özellikle büyük şehirlerde bu tarz kamusal alanların bulunmamasının yarattığı sıkıntılara değindi.

Bütçede kamusal alanlar, Gençlik Dairesi, spor alanları için bütçe ayrılmadığını dile getiren İncirli, bunlara pay ayrılmazken sözleşmeli personele ayrılan payda artış yaşandığını belirtti.

İncirli, Lefkoşa’da sanayi bölgesinde su baskınlarının önlenmesi adına Erhürman döneminde hazırlanan projenin sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Kamu düşmanlığı yaratılmasının doğru olmadığını dile getiren İncirli, kamu reformunun liyakata dayalı bir şekilde hazırlanıp geçirilmesi gerektiğini belirtti.

İncirli, Şiddete Müdahale Birimlerinin yaygınlaşması ve personelin eğitim alması gerektiğini söyledi.

İncirli, ekonomi politikalarını yoksul insanları güçlendirecek şekilde düzenlenmesi konusuna hassasiyet gösterilmesini istedi.

Sıla Usar İncirli

BRT’ye münhalsiz istihdam iddiası

CTP Milletvekili Armağan Candan, BRT’ye 15 münhalsiz istihdam yapıldığı duyumu aldıklarını söyledi

CTP Milletvekili Armağan Candan, BRT’ye 15 münhalsiz ve ilansız istihdam yapıldığı duyumu aldıklarını söyleyerek, Başbakan’ın açıklama yapmasını istedi. Seçim dönemine girildiğini dile getiren Candan, HP’nin de bu konunun takipçisi olması gerektiğini belirtti.

Candan, İstatistik Kurumu’nun hayata geçtiğini, bunun önemli bir gelişme olduğunu, kadrosunun güçlendirilmesi daha etkin şekilde çalışması gerektiğini dile getirerek, DPÖ Yasası’nın durumunun ne aşamada olduğunu sordu.

Spor alanında dörtlü hükümet dönemindeki çalışmalara değinen Candan, Spor Şurası yapıldığını, Atatürk Spor Salonu’nda bazı bölümlerin yenilendiğini, bazı futbol sahalarının yenilendiğini, çim sahaların bakım çalışmaları yapıldığını, BTM hakem paralarının ödenmesine başlandığını söyledi.

Candan, spor için ayrılan paranın spor için hangi alanlarda kullanıldığını sordu.

Federasyonlar bütçesinin önemli bölümünün Futbol Federasyonu ve Hava Sporları Federasyonu’na aktarıldığını söyleyen Candan, tüm spor federasyonlarını daha çok desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Candan, Spor Dairesi Müdürü ve doğrudan Başbakan’a bağlı bir koordinatör atandığını, bu çok başlılığın karmaşa yarattığı duyumu aldıklarını belirtti.

Gençlik Dairesi’ne ayrılan paranın yetersiz olduğunu kaydeden Candan, eleştirilerde bulundu.

“Sözleşmeli personel ödeneği niye artırıldı?”

CTP lideri Erhürman, İmar Planı’yla ilgili Başbakan’dan hiç ses çıkmamasını garip bulduğunu söyledi. Erhürman, Başbakanlık bütçesinde sözleşmeli personel ödeneğinin artırılması sebebini de anlayamadığını ifade etti

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, dünkü Meclis Genel Kurulu toplantısında Başbakan Ersin Tatar’ı eleştirdi ve Başbakan’a sorular yöneltti.

Erhürman, konuşmasında, Başbakan’ın ayrı bir gerçeklik dünyası olduğunu savundu ve “bize hangi alemden sesleniyor? Veri yok, vizyon yok, program yok” dedi.

Erhürman, Genç Tepe projesiyle ilgili geçmişte yapılan çalışmaları aktararak 2020 yılı bütçesinde bu konuya kalem ayrılmamasına üzüldüğünü söyledi.

Taşkınköy ve Sanayi Bölgesi’yle ilgili çalışılan sel taşkın projesi hakkında bilgi vererek, bu konulara, DPÖ’ye, bütçede yer verilmemesini eleştiren Erhürman, çeşitli konularda verilen teşviklerin geri dönüşümüyle ilgili bilgi edinilememesinin de yanlış olduğunu kaydetti.

Erhürman, 2018-19’da bütçede yer alan kalemlerin ne sebeple kaldırıldığını sorgulayarak, İmar Planıyla ilgili Başbakan’dan hiç ses çıkmamasını da garip bulduğunu ve hükümet perspektifinden birşeyler söylemesinin beklendiğini belirtti.

Bu konuyla ilgili çeşitli teknik çalışmalar yaptığını ve kendisinin sürekli bu konuda bilgi aldığını ifade eden Erhürman, “uzlaşı sağlanamadı ama emirnamenin süresi dolmuştur” şeklinde bir açıklamayı kabul etmeyeceklerini söyledi.

Başbakan’ın, tarım arazileri ve diğer adımlarla ilgili düşüncelerini bilmek istediğini yineleyen Erhürman, konunun İçişleri Bakanlığı bünyesinde olduğunu ama bu konudaki sorunların giderilmesi gerektiğini, günün sonunda yeniden başa dönülmesine kimsenin hakkı olmadığını belirtti.

Maraş konusunda yapılacağı söylenen envanter çalışmasının hiçbir mahsuru olmadığını ancak konunun başka bir aleme açıldığını aktaran Erhürman, “Bize verilen tek bilgi envanter çalışması yapılacağıyken gazetelerde bambaşka açıklamalar görüyoruz” dedi.

Erhürman, “Ciddi işleri ciddi yapılmazsa maliyeti herkese ödetilir” diyerek, nasıl olur da mart ayına kadar zam yapılmayacağının belirlenebildiğini bilmek istediğini, bu açıklamaların Maliye Bakanı’ndan gelmemesinin de dikkat çekici olduğunu söyledi.

Yıllardır bütçenin çoğunun personele gittiği söylemlerinin ardından Başbakanlık bütçesinde arttırılan sözleşme personel ödeneği kaleminin arttırılmasının sebebini anlayamadığını ifade eden Erhürman, ekonomik protokolle ilgili sordukları sorulara bir şekilde cevap alamadıklarını, geçen yıl kendilerine yapılan eleştiriler gibi “Protokol imzalanmadan bütçeyi nasıl olur da TC’den gelecek parayı da katarak hazırladınız” diye sordu.

Erhürman, imzalanan protokolle ilgili taahhütlerin 3.5 ayda yerine getirilemeyeceğinin bariz olduğunu ancak bu metnin içine yapılamayacak şeylerin niye konduğunu anlayamadığını belirtti.

Tufan Erhürman, Kıb-Tek’in fonksiyonel ayrıştırılması, belediyeler reformu gibi üzerinde detaylı çalışılması gereken konuların yapılamayacağını kendilerinin önceden söylediğini ancak şu anki hükümetin bunun gibi konularda 3.5 ayda yapacağını taahhüt etmesinin manasız olduğunu vurguladı.

Erhürman, her zaman Türkiye ile doğru zeminde iyi ilişkiler kurulması gerektiğini söylediğini kaydederek, bu tür yerine getirilemeyeceği bilinerek verilen sözlerin saygınlığa zarar verdiğini ifade etti.

Protokol kapsamında 1. dilim 653 milyon ve 2. dilim şeklinde geleceği söylenen rakamların reel sektöre niye kullanılmadığını merak ettiğini belirten Erhürman, rakamları bilmeden gelecekle ilgili konuşmanın nafile olduğunu kaydetti.

Erhürman, “Başbakan yardım isteyeceği gerçek dünyaya gelebilirse ona da yardıma hazırız” diyerek, protokolde taahhüt edilip yapılmayan işlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Tufan Erhürman

“Hâlâ imzalanan bir protokol yok”

TDP lideri Özyiğit, hükümetin Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik kurulduğunu söyleyerek, “Hükümetin protokolü imzalayacakları ve paranın KKTC’ye geleceği söylemleri gerçekleşmedi. Hâlâ imzalanan bir protokol yok” dedi

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit konuşmasında, mücadele yıllarında kurulan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun (BRTK) demokratikleşmesi için yıllarca uğraştıklarını söyleyerek, kurumun her kesimin sesini yansıtmasının beklendiğini söyledi.

BRTK’nın yeniden hükümetin sesi olma yolunda ilerlediğini, bir an önce yasanın Meclis’ten geçirilmesi gerektiğini ifade eden Özyiğit, kurumdaki yayıncılık anlayışının seçilen kişilere göre değişmemesi gerektiğini vurguladı.

İstatistik Kurumu, DPÖ, nüfus sayımı, hayat pahalılığının hesaplanması gibi konularda da eleştirilerde bulunan Özyiğit, nüfus sayımının bir an önce yapılmasını beklediğini de ekledi.

Spor Dairesi’nde yaşanan yetki karmaşasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Özyiğit, bütçede yer alan kooperatif şirketler grubu ve sözleşmeli personel giderleri gibi konuların da incelenmeye değer olduğunu söyledi.

Özyiğit, kişilerin somut bir gerçeklik sonucunda görevden alınması ve ardından da gerekenin yapılmasının beklendiğini ancak bugüne kadar hiçbir konuda böyle bir adım atılmadığını ve herkesin şaibe altında bırakıldığını belirterek, kooperatiflerin de ayağa kalkması için adım atılması gerektiğini söyledi.

Hükümetin protokolü imzalayacakları ve paranın KKTC’ye geleceği söylemlerinin de gerçekleşmediğine işaret eden Özyiğit, hâlâ imzalanan bir protokol olmadığını, hatta protokolün taslak haline bile gelemediğini söyledi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, bir an önce herkesin katkısıyla bir kamu reformuna kavuşmak gerektiğinin altına çizerek, içinde bulunulan düzenin niye sürdürülebilir olmadığıyla ilgili örnekler verdi.

Bu hükümetin herkesin bildiği gibi Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik kurulduğunu savunan Özyiğit, “Bu sevdayla yola çıkanlar ve 4’lüyü bozanlar, bundan sonra nasıl adım atacak merak ediyorum” dedi.

Cemal Özyiğit

“Sizi değil Başbakanı muhatap alıyorum”

YDP Başkanı Arıklı, Meclis’te emirnamelerle ilgili konuşması sırasında İçişleri Bakanı Baybars’ın salondan çıkması üzerine “Tabi ki gidebilirsiniz, bu sizin değil milletin konusu. Ben bundan sonra zaten sizi değil Başbakanı muhatap alıyorum” dedi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşülmeye devam edildi.

Genel Kurul’da dün ilk olarak Başbakanlık bütçesi ele alındı.

Başbakanlık bütçesiyle ilgili ilk sözü YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı aldı.

Arıklı, Başbakanlık bütçesindeki kalemleri eleştirerek geçen yıl bütçe döneminde UBP’nin itiraz ettiği kalemlerin bile yükseltildiğini söyledi. Arıklı, Başbakanlık bütçesinde yer alan ve almayan kalemleri okuyarak değerlendirmelerde bulundu.

Kıb-Tek’le ilgili süreci de değerlendiren Arıklı, yapılan söylemler ve atılan adımlarla ilgili hükümeti eleştirdi.

Arıklı, emirnamelerle ilgili konuşması sırasında İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın salondan çıkması üzerine “Tabi ki gidebilirsiniz, bu sizin değil milletin konusu. Üstelik ben bundan sonra zaten sizi değil Başbakanı muhatap alıyorum” dedi.

Emirnamelerle ilgili Başbakan Tatar’ın yaptığı açıklamalardan kesitler okuyan Arıklı, Tatar’ın Başbakanlık döneminde yaptığı icraatlardan sorumlu olacağını, iradesini ortaya koyarak “boş bakan değil başbakan olmasını” istediğini söyledi.

Erhan Arıklı

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu:



“Taahhütte bulunulan hiçbir adım atılmadı”

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Başbakanlık bütçesinde ilk dikkati çekenin sözleşmeli personel bütçesinin geçen yıla göre üç katıdan fazla arttırılması olduğunu, Gençlik Dairesi bütçesinin de niye azaltıldığını anlayamadığını söyledi.

Başbakan’ın TC ile hazırlanan protokole sadece imza attığını sonrasında taahhütte bulunulan hiçbir adımın atılmadığını kaydeden Ataoğlu, “Gerekleri yerine getirilmeyecekse imza niye atıldı?” diye sordu.

Ataoğlu, genel anlamda verilen teşviklerin geri dönüşümünün görülebilmesi için neler yapıldığını sorarak teşviklerin devamının neye dayandırıldığını, hükümetin İmar Planı’yla ilgili duruşunu sordu.

Fikri Ataoğlu