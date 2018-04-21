Maliye, gelirlerinden feragat etti

Başbakan Erhürman, devletin döviz üzerinden elde ettiği geliri TL’ye döndürmek suretiyle Maliye Bakanlığı’nın gelirlerinden bir feragatte bulunduğunu vurguladı

Başbakan Tufan Erhürman, dün düzenlediği basın toplantısında hükümetin son haftalardaki çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi, soruları yanıtladı. Başbakanlıktaki toplantı saat 11.00’de başladı ve yaklaşık 1 saat sürdü.

Erhürman, önceki gün Bakanlar Kurulu’nda dövizdeki dalgalanma ve TL’nin değer kaybetmesiyle yaşanan sorunlara yönelik tedbirlerin açıklandığını, tedbirlerle bütün sorunların çözülebileceği iddiasında olmadıklarını, dört noktada dokunuş yapmayı hedeflediklerini kaydetti.

Devletin çaresiz olmadığını, içinde bulunulan koşullardan ötürü yapılabileceklerin sınırlı olmasına rağmen önlemlere yönelik çalışmaların bitmediğini söyleyen Erhürman, çalışmaların devam edeceğini farklı önlemlerin alınabileceğini, yeni önlemlerin de gündeme gelebileceğini vurguladı.

Önlemler paketi ile dövizdeki yükseliş, TL’deki değer kaybıyla yaşanan bütün sorunların çözülebileceği iddiasında olmadıklarını söyleyen Erhürman, alınan önlemlerle dört noktada bir dokunuş yapmayı hedeflediklerini kaydetti.

Erhürman, devletin döviz üzerinden elde ettiği geliri TL’ye döndürmek suretiyle Maliye Bakanlığı’nın gelirlerinden bir feragatte bulunduğunu, bunu hükümet olarak önemsediklerini belirtti.

Erhürman, KIB-TEK’in uyguladığı döviz üzerinden alınan harçların TL’ye çevrilmesi ile gümrüklere ibraz edilen döviz cinsinden faturalarda kur sabitlenmesi gibi önlemlerin buna örnek sayılabileceğini ifade etti.

Amaçlarının bu önlemle iş insanlarını rahatlatmak ve piyasaya bunun yansımasını beklemek olduğunu dile getiren Erhürman, bunun birinci adımı oluşturduğunu kaydetti.



“PİYASAYA PARA AKIŞINI HIZLANDIRMA”

Piyasaya para akışını hızlandırma amacıyla devlet ihalelerinde uygulanan yüzde 10’luk avans sistemini yüzde 70’lere çekeceklerini söyleyen Erhürman, “İhalelerde avansları şirketlere daha hızlı olarak vermek istiyoruz ki hızla faaliyete geçsinler ve piyasada canlanmayı sağlamalarına yol açabilelim. Dolayısıyla piyasaya para akışını hızlandırabilelim” dedi.



“YENİDEN YAPILANDIRILAN BORÇTAN DAMGA PULU ALINMAYACAK”

Erhürman, bankalarda TL ve döviz borcu olan çok sayıda insan bulunduğuna işaret ederek, dövizdeki dalgalanmadan dolayı borçlarını ödemekte sıkıntı yaşayanların yeniden yapılandırmaya gittiklerini söyleyerek, bu düzenlemeyle yeniden yapılandırma sırasında devletin aldığı damga pulundan vazgeçildiğini kaydetti.

Borçlanıldığı zaman damga pulu kullanmak ve o pulların parasını ödemek gerektiğine işaret eden Erhürman, borcun yeniden yapılandırılması sırasında aynı damga pullarının bir kez daha ödendiğini, yaptıkları düzenlemeyle ikinci safhada alınan damga pulunu kaldırdıklarını söyledi.

TL’nin daha fazla kullanılmasını sağlamak adına da bazı önlemler alındığını belirten Erhürman, kira sözleşmesinin TL üzerinden yapılması halinde devletin stopaj gelirini döviz cinsinden yapılanlara oranla biraz daha düşük tutacağını söyledi. Erhürman, buradaki amaçlarının kira sözleşmelerinin TL üzerinden yapılmasını daha yaygın hale getirmek olduğunu vurguladı.

Merkez Bankası’nın da TL kullanımı ve borçlanmayı teşvik edecek düzenlemeler yapacağını söyleyen Erhürman, 10 maddelik pakette bunların yer aldığını belirtti.

Bu öneri paketinin Maliye, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Başbakanlık’ın ortak yürüttüğü çalışmaların ürünü olduğunu dile getiren Başbakan Erhürman, piyasada negatif etki yaratacak adımların atılmamasına özen gösterilmesi nedeniyle önlem paketinin açıklanmasının beklenenden biraz daha geciktiğini kaydetti.

Devletin çaresiz olmadığını dile getiren Erhürman, yapılabileceklerin içinde bulunulan koşullardan ötürü sınırlı olduğunu ancak önlemlere yönelik çalışmaların bitmediğini, devam edeceğini, farklı önlemlerin alınabileceğini, yeni önlemlerin de gündeme gelebileceğini vurguladı.

Başbakan Tufan Erhürman, basın toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Erhürman, bankalarda döviz birikiminin çok fazla olduğunu, TL birikiminin ise daha az olduğunu söyleyerek, Merkez Bankası’nın TL kredi kullanımı olanaklarını geliştirmek için aldığı kararın bu alanda rahatlama sağlamayı hedeflediğini belirtti.

Erhürman, beklentinin TL kredilerde faizlerin bir miktar düşmesi olduğunu ifade etti.

Önlemler paketinde yer alan tedbirler doğrultusunda ithal ürünlerde bir ucuzlama yaşanmasını beklediklerini söyleyen Erhürman, ithalatı yapan ithalatçının alınan tedbirlere rağmen ürününü ucuzlatıp ucuzlatmayacağını takip edeceklerini belirtti.

Erhürman, alınan tedbirlerin dövizdeki dalgalanma dolayısıyla fiyatların yükselmesinin önlenmesi amacı taşıdığını kaydetti.

Alınacak tedbirlere ilişkin soruyu yanıtlayan Başbakan, gümrüğe ibraz edilen döviz cinsinden faturalarda kurun sabitlenmesi ve antrepo çekilişinde aynı kurun kullanılmasını öngördüklerini ancak eğer döviz düşmüşse düşük kurun üzerinden vergi ve harç alınacağını vurguladı.

Erhürman, gümrüklerle ilgili konu, KIB-TEK’in uyguladığı harçların TL’ye çevrilmesi ve kira stopajı ile ilgili düzenlemenin kalıcı olduğunu, geçici olmayacağını belirtti.