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Lute telefonla Akıncı'ya başarı dileklerini iletti

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Lute telefonla Akıncı'ya başarı dileklerini iletti
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Geçici Danışmanı Jane Holl Lute, bugün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı telefonla arayarak, Rum Lider Nikos Anastasiadis ile 9 Ağustos’taki görüşme öncesinde başarı dileklerini iletti.

Jane Holl Lute, Birleşmiş Milletler’in Kıbrıs sorununun çözümüne ilgi ve desteğinin devam ettiğini belirterek, BM Genel Sekreteri’nin liderlerin 9 Ağustos’taki gayrı resmi toplantısına verdiği önemin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, telefon görüşmesinde Kıbrıs Türk tarafının yapıcı tutum ve politik kararlılıkla davrandığının bilindiğini ve 9 Ağustos’taki toplantıya da her zaman olduğu şekilde iyi niyetle ve yapıcı tutumla katılacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Akıncı, sonuç alınabilmesi için siyasi kararlılık ve iyi niyetinin karşılık görmesi gerektiğinin de altını çizdi.

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