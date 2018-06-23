“Lefkoşa’yı pırıl, pırıl, ışıl ışıl yapacağız”

UBP Lefkoşa Belediye Başkan adayı Sertoğlu: “Dereboyu ve Metropol yolundan başlayarak caddelerimizi pırıl, pırıl, ışıl ışıl yapacağız. Caddelerimizin kaldırım, yol, aydınlatma ve oto park problemleri geride kalacak”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Belediye Başkan adayı Hasan Sertoğlu, Şehit Kemal Ünal Caddesi’ne ( Metropol yolu) giderek esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

Hasan Sertoğlu vatandaşlar ve esnafla konuşurken, Lefkoşa’nın kirli, bakımsız ve düzensiz olduğunu ileri sürdü ve bunların kendisinin aday olmasında başlıca etken olduğunu kaydetti.

Sertoğlu, “Biz Dereboyu ve Metropol yolundan başlayarak caddelerimizi pırıl, pırıl, ışıl ışıl yapacağız. Caddelerimizin kaldırım, yol, aydınlatma ve oto park problemleri geride kalacak. Lefkoşa halkı ve esnafı temiz, düzenli bir kentte yaşamanın sevincini yaşayacaktır” diye konuştu.

Öte yandan Sertoğlu, Kıbrıs Türk Emekliler Cemiyeti’ni ziyaret etti.

Sertoğlu, Lefkoşa Belediyesi’nin 180 milyon TL’lik yıllık bütçesi olduğu, devletten ayda 5 milyon TL gibi yardım alırken bir o kadar parayı da halktan topladığını belirterek, şöyle devam etti:

“Lefkoşa Belediyesi dev bir işletme, kurum ama iyi çalıştırılmıyor. Alınan ve toplanan paranın karşılığı halka verilmiyor, sokağa, kente yansımıyor. Borç ödedik demeleri de aldatmacadır. 158 milyon TL borç alındı, bugün ise borç 203 milyon TL’yi buldu. Yani 45 milyon TL artış vardır. Sen bir yere borcunu kapatmakla borcunu kapatmış olmazsın. Önemli olan toplam borcundur. Halk yanıltılmak isteniyor. Lefkoşa’ya doğru dürüst hizmet yok. Emekliler Cemiyeti’nin buralarda yeni bir yerleşim alanı oluştu ama bu insanlar yola Dereboyu’na çıkamıyor. Yol yok, kanalizasyon yok, köprü yok. Biz sorunları biliyoruz ve çözüm için adayız.”



