Kişisel Verileri Koruma Kurulu için Meclis'te oylama yapıldı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın kurul başkanlığı için önerdiği Hürol Mear’ın adaylığının onaya sunulması ve üye seçimi için vekillere 2 oy pusulası verildi

Verileri Koruma Kurulu Başkanı Hürol Mear, Cumhuriyet Meclisi’nin görev yapmak üzere belirlediği üyelerse Fatma Esenyel Hanaz ve Raziye Nevzat oldu.

Kişisel Verileri Koruması Yasası kapsamında görev yapan, bir başkan ve on üyeden oluşan Kişisel Verileri Koruma Kurulu için bugün Cumhuriyet Meclisi’nde seçim yapıldı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın kurul başkanlığı için önerdiği Hürol Mear’ın adaylığının onaya sunulması ve üye seçimi için vekillere 2 oy pusulası verildi.

Başkanlık için aday gösterilen Mear için “Kabul”, “Ret” ve “Çekimser” seçeneklerine, üyelik için aday olan 6 isimden 2’sine mühür vuruldu. Milletvekilleri, Genel Kurul salonuna kurulan sandığa oylarını kapalı zarfta attı.

Seçim, Kişisel Verileri Koruması Yasası’nın ilgili maddesi uyarınca Cumhuriyet Meclisi’nde grubu bulunan siyasi partilerin veya milletvekillerinin gösterdiği adaylar ile doğrudan aday olanlar arasında yapıldı. 10 üyeden 2’sini seçmekle yükümlü olan Cumhuriyet Meclisi’nde 6 aday yarıştı.

Seçimde, UBP Avukat Ulvi Yerlikaya ile Enver Üstünel’i, CTP Dr. Fatma Esenyel Hanaz’ı, HP Dr. Raziye Nevzat’ı aday gösterirken, Şerife Derya Deniz, Ecevit Alper doğrudan aday oldu.

Başkanlık için önerilen Mear 25 kabul, 1 çekimser oy aldı. İç tüzüğü göre çekimser oy da salt çoğunluğun oylarıyla birlikte hesaplandı. Buna göre, 26 oyla Başkanın Mear olması oy çokluğuyla kabul edildi.

Üyelik için yarışan adaylardan CTP’nin adayı Dr. Fatma Esenyel Hanaz 25 kabul, HP’nin adayı Dr. Raziye Nevzat 28 kabul oyu aldı ve üyeliğe seçildi.

Cumhuriyet Meclisi bugünkü çalışmalarını tamamladı. Cumhuriyet Meclisi yarın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından Kıbrıs konusundaki son gelişmelerle ilgili bilgilendirilecek. Toplantının saat 10.00’da başlaması bekleniyor.