"Kıbrıslılar artık AB üyesi Kıbrıs’ın parçası olduğunu anımsamalı"

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Sekreterya üyesi Alpay Durduran, Kıbrıslıların artık AB üyesi Kıbrıs’ın parçası olduğunu anımsaması gerektiğini belirterek, “Yoksa AB’den uzaklaşma yoluna giren Türkiye’nin yeni politikası sonucu olabilecek yol kazalarına hazır olmalıdır” görüşünü belirtti.

Türkiye- AB ilişkilerini yazılı açıklama ile değerlendiren Durduran, Türkiye’nin hem Avrupa Konseyi’nin hem de AB’nin aday üyesi olduğunu içine sindiremediğini iddia etti.

Durduran, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“AB, ‘denizlerde sorun var taraflar görüşme ve tahkim yoluyla barış içinde soruna çare aramalıdır’ dedi. Uluslararası hukuk da diğer ihtilaflı bölgelerde uygulanan usullerde bunu öngörür. Ama burada bir adanın iki parçasının direnmesi yüzünden denizler ısınmaya başladı. AB de sorumlu ilan edildi. Dış ilişkilerde girişim heveslisi olan Dışişleri, halkına en azından AB üyesi bir ülke olarak ‘AB’nin üye ve üye adaylarının aralarındaki sorunları nasıl ele almaları gerektiği’ hakkındaki hukukunu ve kararını açıklasın ki izleyebilelim.”