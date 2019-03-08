"Kıbrıs Türk halkının adadaki siyasi eşitliği tartışılmaz bir konu"

Sıfırdan başlanacak bir müzakere sürecini kabul etmediklerini, doğru bulmadıklarını söyleyen Erhürman, Kıbrıs Türk halkının adadaki siyasi eşitliğinin tartışılmaz bir konu olduğunu ifade ederek, siyasi eşitliğin tartışılmasının bile söz konusu olmadığını vurguladı

Başbakan Tufan Erhürman, İngiltere temasları kapsamında Anadolu Ajansı ve Amerika'nın Sesi'ne röportaj verdi.

Başbakan Erhürman, Kıbrıs konusundaki soruları yanıtladı, İngiltere temasları hakkında bilgi verdi.

Sıfırdan başlanacak bir müzakere sürecini kabul etmediklerini, doğru bulmadıklarını söyleyen Erhürman, Kıbrıs Türk halkının adadaki siyasi eşitliğinin tartışılmaz bir konu olduğunu ifade ederek, siyasi eşitliğin tartışılmasının bile söz konusu olmadığını vurguladı.

Başbakan Erhürman, Kıbrıs müzakerelerinde sonuç odaklı takvimi olan bir sürece hazır olduklarını ifade ederek, "Ucu açık müzakereye açık değiliz, bizim irademiz bellidir; sonuç odaklı bir sürece varız" diye konuştu.

Erhürman, Kıbrıs Türk halkının belirsiz bir sürece hapsedilmesine izin vermeyeceklerini belirterek, Kıbrıs konusundaki samimi ve sonuç odaklı çalışmalarının süreceğini ancak görüşme süreçleri nedeniyle tam istedikleri seviyeye ulaştırmadıkları sosyal ve ekonomik kalkınmaya odaklanacaklarını söyledi.

"YÜRÜRKEN SAKIZ ÇİĞNEMEYİ ÖĞRENECEĞİZ"

"Yürürken sakız çiğnemeyi öğreneceğiz" diyen Erhürman, bunun için yoğun bir şekilde çalışacaklarını, Londra ziyaretini de bu çerçevede yaptıklarını kaydetti.

Erhürman, yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türklere; "Gelin birlikte el ele verelim ülkeniz ile bağları güçlendirelim, yatırım yapalım, yeni kuşakların vatanları ile arasındaki köprüleri yeniden kuralım" çağrısı yaptığını ifade ederek, el ele vermeleri halinde KKTC'nin sosyal ve ekonomik kalkınmasını başaracaklarına inanç belirtti.