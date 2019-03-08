banner255
Yürekler yandı
Yürekler yandı
394 0
Polis alkollü sürücünün oyununu yutmadı
Polis alkollü sürücünün oyununu yutmadı
368 0
 
Hitler’in Koştuğu Kader Mızrağı
Hitler’in Koştuğu Kader Mızrağı
42 0
Gol yok, avantaj yok
Gol yok, avantaj yok
49 0
104 0
Tükenmişlik sendromu ile başa çıkmanın 11 yolu
Tükenmişlik sendromu ile başa çıkmanın 11 yolu
53 0
Sirkenin Akla Gelmeyecek Faydaları
Sirkenin Akla Gelmeyecek Faydaları
55 0
banner82

"Kıbrıs Türk halkının adadaki siyasi eşitliği tartışılmaz bir konu"

banner27

Sıfırdan başlanacak bir müzakere sürecini kabul etmediklerini, doğru bulmadıklarını söyleyen Erhürman, Kıbrıs Türk halkının adadaki siyasi eşitliğinin tartışılmaz bir konu olduğunu ifade ederek, siyasi eşitliğin tartışılmasının bile söz konusu olmadığını vurguladı

banner262
"Kıbrıs Türk halkının adadaki siyasi eşitliği tartışılmaz bir konu"
banner267

Başbakan Tufan Erhürman, İngiltere temasları kapsamında Anadolu Ajansı ve Amerika'nın Sesi'ne röportaj verdi.
Başbakan Erhürman, Kıbrıs konusundaki soruları yanıtladı, İngiltere temasları hakkında bilgi verdi.
Sıfırdan başlanacak bir müzakere sürecini kabul etmediklerini, doğru bulmadıklarını söyleyen Erhürman, Kıbrıs Türk halkının adadaki siyasi eşitliğinin tartışılmaz bir konu olduğunu ifade ederek, siyasi eşitliğin tartışılmasının bile söz konusu olmadığını vurguladı.
Başbakan Erhürman, Kıbrıs müzakerelerinde sonuç odaklı takvimi olan bir sürece hazır olduklarını ifade ederek, "Ucu açık müzakereye açık değiliz, bizim irademiz bellidir; sonuç odaklı bir sürece varız" diye konuştu.
Erhürman, Kıbrıs Türk halkının belirsiz bir sürece hapsedilmesine izin vermeyeceklerini belirterek, Kıbrıs konusundaki samimi ve sonuç odaklı çalışmalarının süreceğini ancak görüşme süreçleri nedeniyle tam istedikleri seviyeye ulaştırmadıkları sosyal ve ekonomik kalkınmaya odaklanacaklarını söyledi.
"YÜRÜRKEN SAKIZ ÇİĞNEMEYİ ÖĞRENECEĞİZ"
"Yürürken sakız çiğnemeyi öğreneceğiz" diyen Erhürman, bunun için yoğun bir şekilde çalışacaklarını, Londra ziyaretini de bu çerçevede yaptıklarını kaydetti.
Erhürman, yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türklere; "Gelin birlikte el ele verelim ülkeniz ile bağları güçlendirelim, yatırım yapalım, yeni kuşakların vatanları ile arasındaki köprüleri yeniden kuralım" çağrısı yaptığını ifade ederek, el ele vermeleri halinde KKTC'nin sosyal ve ekonomik kalkınmasını başaracaklarına inanç belirtti.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.