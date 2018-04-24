"Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüne ancak ve ancak müzakerelerle ulaşılacak"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüne ancak ve ancak müzakerelerle ulaşılacağını düşündüklerini, bu çözümün, BM kararları çerçevesinde, iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı ve eşit statüde iki kurucu devletin ortaklığında kurulacak bir federasyon olduğunu kaydetti

24 Nisan referandumunun 14.yılı nedeniyle CTP yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Crans-Montana’da yaşananlardan sonra bu çözüme ulaşabilmek için orada gelinen son aşamanın dikkate alınması, BM Genel Sekreteri’nin önerdiği ve “Guterres çerçevesi” olarak adlandırılan paket anlayışıyla kararlı ve sonuç alıcı bir müzakere metodu ile ilerlenmesi en doğru yol olacağı vurgulandı.

“İZOLASYONLARIN KALDIRILMASININ GEREKLERİ YERİNE GETİRİLMEDİ”

Geçmişte Kıbrıs Türk tarafının “uzlaşmaz” veya “çözüm istemeyen taraf” olarak damgalanmasına yol açan politikaların yarattığı olumsuzlukların ardından, Kıbrıslı Türklerin referandumdaki “evet”İ ile hak ettiği olumlu algıyı yaratabildiğine dikkat çekilen açıklamada, referandum sonuçlarını gerektiği şekilde değerlendiremeyen BM ve AB’ın, Kıbrıslı Türklerin üzerindeki izolasyonların kaldırılmasının gereklerini yerine getirmediği belirtildi.

Açıklamada, “Bu vesileyle uluslararası camiaya da Kıbrıs Türk halkına dönük sorumluluklarını bir kez daha hatırlatmayı görev biliriz” ifadelerine yer verildi.

Bu yıl, Kıbrıs sorununu bitirerek, adayı iki bölgeli, iki toplumlu ve Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumların siyasi eşitliğine dayalı bir federal çözüme ulaştırmak amacıyla yapılan referandumun 14. yıl dönümü olduğuna işaret edilen açıklamada, Kıbrıs’ın geleceğe, bir ortaklık devleti ile yol almasının, ada üzerinde yaşayan toplumların oyuna sunulduğu bugünde, Kıbrıs Türk halkının çok net biçimde “evet” diyerek, çözüm arzusunu tüm dünyaya beyan ettiği hatırlatıldı.

Kıbrıslı Türklerin, 2004 Referandumuyla adada halen devam eden durumu kabullenmediğini, çözüme ulaşabilmeyi hedeflediğini ve dünyada hak ettiği yeri almak için gerekli iradeye sahip olduğunu kanıtladığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“HALKIN KARARLI ÇÖZÜM İSTENCİ KARŞILIK BULMADI”

“Ne yazık ki, halkımızın bu kararlı çözüm istenci karşılık bulmamış ve Kıbrıslı Rumların çözüm planını reddetmesi nedeniyle Kıbrıs Sorunu çözümsüz kalmaya devam etmiştir. Gerek kuzeyde gerekse güneyde 24 Nisan Referandumunu unutturmak isteyen, mevcut durumun devamından yana olan statükocu çevrelerin olduğu malumdur. Oysa 'çözüm olasılığının artmasının' dahi, hayatımızda ne kadar önemli ve olumlu etkiler yarattığına tanıklık etmiş olan Kıbrıs Türk halkı, Annan Planı Referandumu sonrasında ülkemizde yaşanan ekonomik büyümeyi bizzat tecrübe etmiştir. Halkımızın barış istenci, verdiği 'evet' yanıtıyla adeta sembolleşerek, dünyadaki prestijimizi hiç olmadığı kadar olumlu bir noktaya taşımıştır.”