"Kapalı Maraş kullanıma açılacak"

Son dakika haberine göre T.C Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay yaptığı açıklamada "Kapalı Maraş, tarihi belgeler ışığında hakkaniyetli bir şekilde malların iadesi sağlanarak kullanıma açılacaktır." ifadelerini kullandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, dün düzenlediği toplantıda Kapalı Maraş'ta hakkı olduğunu iddia edenlerin Taşınmaz Mal Komisyonu'na başvuracağını ve sürecin hukuki zeminde ilerleyeceğini belirterek, Maraş'ın on sene içinde tamamen açılmış olabileceğini söyledi. Konuya ilişkin bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay yaptığı açıklamada "Kapalı Maraş, tarihi belgeler ışığında hakkaniyetli bir şekilde malların iadesi sağlanarak kullanıma açılacaktır." ifadelerini kullandı.

Oktay açıklamasında, "Kapalı Maraş, tarihi belgeler ışığında hakkaniyetli bir şekilde malların iadesi sağlanarak kullanıma açılacaktır.Ada'nın ortak sahibi Kıbrıs Türklerine azınlık statüsünü kimse reva göremez. Buna ne izin veririz ne de Kıbrıs Türk halkı bunu kabul eder. Ada'nın kıta sahanlığındaki doğal kaynakların tek sahibi olduğunu zanneden Kıbrıs Rum tarafının girişimlerine göz yummayacağımızı burada bir kez daha vurgulamak istiyorum. Akdeniz Harekatı kapsamında çelikten irademizle Doğu Akdeniz'deyiz." dedi.

45 YILDIR KAPALIYDI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükümeti, 1974'ten beri kapalı olan ve 'hayalet şehir' olarak bilinen Maraş'ın açılması yönünde süreci başlatmıştı. Bu doğrultuda Kapalı Maraş'a girerek, envanter çalışması yapacak ekip, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın başkanlığında ilk toplantısını da gerçekleştirmişti.

"ON SENE İÇERSİNDE TAMAMEN AÇILMIŞ OLABİLİR"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar da konuyla ilgili, "Doğu Akdeniz'in bu önemli noktasında Maraş açılımı çok önemli bir proaktif siyasettir, On sene içerisinde tamamen açılmış olabilir, yeter ki bu iradeyi devam ettirebilelim" demişti.