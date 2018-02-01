İşte yeni kabine

Toplumcu Demokrasi Partisi'nin bu akşam yaptığı Parti Meclisi toplantıısnda Zeki Çeler'in Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olmasına onay çıktı.

Buna göre kabine şu isimlerden oluşuyor:

Başbakan Tufan Erhürman Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Maliye Bakanı Serdar Denktaş İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit Ekonomi Bakanı Özdil Nami Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali Sağlık Bakanı Filiz Besim Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler.

Meclis Başkanlığı için ise Hüseyin Angolemli olması konusunda mutabakata varıldı.