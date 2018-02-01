banner107
38 0
Koopspor çok farklı
Koopspor çok farklı
41 0
FIFA uzmanları, Göçmenköy Stadı'nda
FIFA uzmanları, Göçmenköy Stadı'nda
109 0
10 0
106 0
11 0
38 0
Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması ve burçlara etkisi
Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması ve burçlara etkisi
505 0
banner82
banner147

İşte yeni kabine

banner27

İşte yeni kabine
banner137

Toplumcu Demokrasi Partisi'nin bu akşam yaptığı Parti Meclisi toplantıısnda Zeki Çeler'in Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olmasına onay çıktı.

Buna göre kabine şu isimlerden oluşuyor:

Başbakan Tufan Erhürman Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Maliye Bakanı Serdar Denktaş İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit Ekonomi Bakanı Özdil Nami Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali Sağlık Bakanı Filiz Besim Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler.

Meclis Başkanlığı için ise Hüseyin Angolemli olması konusunda mutabakata varıldı.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.