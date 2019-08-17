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"Hükümetin bizi 40 yıl geriye götürmesini kabul edemeyiz"

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“Yangın Yerinde Kabare” oyununun sakıncalı bulunarak yasaklanması konusunda, konuşan Akıncı “41’inci hükümetin bizi 40 yıl geriye götürmesini kabul edemeyiz, toplumumuz bunu hak etmiyor” diye konuştu

"Hükümetin bizi 40 yıl geriye götürmesini kabul edemeyiz"
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, tiyatro sanatçısı Yaşar Ersoy’un yazdığı “Yangın Yerinde Kabare” oyununun sakıncalı bulunarak yasaklanması konusunda, “41’inci hükümetin bizi 40 yıl geriye götürmesini kabul edemeyiz, toplumumuz bunu hak etmiyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Yangın Yerinde Kabare oyunu konusunda sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yaşar Ersoy’un, ömrünün 50 yılını adadığı tiyatroda toplumsal yüzleşmeye katkıda bulunan değerli bir sanatçı olduğunu vurguladı.

Akıncı’nın açıklaması şöyle:

“Tiyatroyu anlatan çok sözler var elbette. Bir tanesi de ‘Tiyatro toplum kültürünün aynasıdır’ der. Sahnede canlandırılanlar topluma tutulan ayna gibidir. Çoğu kez orada kendimizi buluruz; toplumsal gerçekliğimizle yüzleşiriz. Yaşar Ersoy ömrünün 50 yılını adadığı tiyatroda bu toplumsal yüzleşmeye katkıda bulunan değerli bir sanatçımız. Bu yüzleşmeden pek mutlu olmasak da toplumsal gelişmenin başka yolu yok. Bu kez ayna daha oyun sahnelenmeden yüzümüze tutuldu. Bir çok kişi gibi bana da ‘40 yıl öncesine mi döndük?’ sorusunu sordurttu. 40 yıl önce beğenilmeyen bir oyun oynadılar diye sokağa atılan sanatçılar... Beğenilmeyen başka bir oyun için verilmeyen AKM sahnesi... Bunlar geride kaldı diye düşünüyorduk. Sayın Başbakan görevi devraldığı ilk gün ‘41. Hükümetiz… 41 kere maşallah...’ demişti. 41. Hükümetin bizi 40 yıl geriye götürmesini kabul edemeyiz. Toplumumuz bunu hak etmiyor.”

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