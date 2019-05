"Hükümetin birinci önceliği ekonomik kalkınma olacak"

Başbakan Ersin Tatar, hükümetin birinci önceliğinin; ekonomik kalkınma olacağına vurgu yaparak, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin refah seviyesinin artırılması doğrultusunda üretken, sürdürülebilir ve rekabet edebilir bir ekonomik yapının istikrarlı büyümesini sağlamanın ana gayeleri” olduğunu kaydetti

Başbakan Ersin Tatar, Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Halkın Partisi’nin (HP) oluşturduğu koalisyon hükümetinin zor bir dönemde göreve geldiğini belirterek, ekonomik kalkınmanın birinci öncelikleri olacağını açıkladı. Tatar, bir kalkınma hamlesi yapma kararlılığında olduklarını ve popülizmden uzak duracaklarını ifade etti.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) - Halkın Partisi (HP) Koalisyon Hükümeti Programı Cumhuriyet Meclisi’nde okundu.

22 Mayıs’ta kurulan hükümetin programını Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ersin Tatar okudu. Tatar programı yaklaşık 1 saat 15 dakikada okudu. Hükümet programı üzerindeki görüşmeler Perşembe günü yapılacak ve görüşmelerin aynı gün tamamlanması halinde cumartesi de güven oylamasına gidilecek. Hükümetin güvenoyu alabilmesi için oylamaya katılanların çoğunluğunun olumlu oy vermesi gerekiyor.

Başbakan Ersin Tatar, hükümetin birinci önceliğinin; ekonomik kalkınma olacağına vurgu yaparak, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin refah seviyesinin artırılması doğrultusunda üretken, sürdürülebilir ve rekabet edebilir bir ekonomik yapının istikrarlı büyümesini sağlamanın ana gayeleri” olduğunu kaydetti.

Tatar, 41. hükümet olarak; popülizmden uzak durarak halkın bugününü ve yarınını düşünerek hareket edeceklerini belirterek, “Yapılamayanları, yapılmayanları yapmak ve bir dönüşüm sağlayarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ciddi bir kalkınma hamlesi yapma kararlılığındayız” dedi.

Başbakan Ersin Tatar, 2 Şubat 2018 tarihinde kurulan dörtlü koalisyon hükümetinin istifası nedeniyle yeni hükümeti kurma görevinin 14 Mayıs 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından şahsına verildiğini hatırlatarak, bu çerçevede Ulusal Birlik Partisi ile Halkın Partisi arasında kurulan koalisyon hükümeti neticesinde oluşturduğu kabinenin 22 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı tarafından onaylandığını söyledi.

Tatar, “Bugün Anayasa’nın 109. maddesine uygun olarak Hükümet Programını siz değerli milletvekillerimizin ve halkımızın bilgisine getirmek üzere kürsüye gelmiş bulunuyorum” dedi ve şöyle devam etti:

“POPÜLİZMDEN UZAK”

“Öncelikle vurgulamak isterim ki 41’nci hükümet olarak popülizmden uzak durarak halkımızın bugününü ve yarınını düşünerek hareket edeceğiz.

Ülkemizin içinde bulunduğu bu ağır ekonomik ve siyasi koşullarda parlamentomuzdaki tüm siyasi partilerimizin birlik ve beraberliğine her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. İstikrarın da yakalanabilmesi adına yasama ile yürütmenin uyum içerisinde çalışmaları büyük önem arz etmektedir. Bunun için hükümetimiz üzerine düşeni yapacaktır.

Yapılamayanları, yapılmayanları yapmak ve bir dönüşüm sağlayarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ciddi bir kalkınma hamlesi yapma kararlılığındayız.”

Başbakan Ersin Tatar, herkesin kabul edeceği üzere ülke için sorunların ağırlaştığı bir dönemin söz konusu olduğunun, bir taraftan Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile “Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü”nün imzalanamaması, gereken önlemlerin zamanında alınmaması, diğer taraftan 2018 yılı ortalarından itibaren döviz fiyatlarındaki yükseliş ve buna paralel olarak enflasyonun yüzde 30’ları bulmasının ülke ekonomisine derin yaralar açtığını kaydetti.

“Ekonomik kalkınmanın birinci öncelikleri” olacağını vurgulayan Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin refah seviyesinin artırılması doğrultusunda üretken, sürdürülebilir ve rekabet edebilir bir ekonomik yapının istikrarlı büyümesini sağlamanın da ana gayeleri olduğunu vurguladı.

Ersin Tatar, şöyle devam etti:

“TÜM SEKTÖRLER SIKINTILAR İÇİNDE”

“Tüm sektör temsilcileri büyük sıkıntılar içinde olduklarını ifade etmektedir. Halkın alım gücü düşmüştür. Turist sayısı ve turizm gelirlerinde ciddi bir azalma söz konusudur. Öğrenci sayısı ve öğrenci gelirlerinde de bir düşüş söz konusudur. Tarım kesimi hala doğrudan gelir desteği fiyatını beklemektedir. Hasat çoktan başlamış olmasına rağmen tahıl fiyatları konusu askıdadır. Yollarımız artık ne turizm ve üniversite sektörü gibi toplam dış ticaret açığımızı karşılayan iki önemli sektörümüzün ne de halkımızın ihtiyaçlarını kaldırabilecek durumdadır.

“LİMANLARIN DURUMU İÇLER ACISI”

Limanlarımızın durumu içler acısıdır. Telekomünikasyon alanında ciddi eksikliklerimiz vardır. Sağlıkta nerdeyse ilaç bulunamaz bir noktaya doğru gerileme söz konusudur. Bu listeyi daha da uzatmak mümkündür.

“ZOR BİR DÖNEMDE GÖREVE GELİYORUZ”

Kısacası, Ulusal Birlik Partisi-Halkın Partisi koalisyon hükümeti zor bir dönemde göreve geliyor. Ancak Hükümet olarak biz ekonomik açıdan güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için projelerimizle hazırız, hükümet olarak bunu başarmakta kararlıyız.

İstikrarlı bir dönem geçirirsek bir-kaç yıla kadar ülkemizi yeni bir kalkınma hamlesi içine sokabileceğimizden eminim.”

“ANAYASAYA SIKI SIKI BAĞLI OLACAĞIZ”

Başbakan Tatar, hükümetin Anayasanın birinci maddesinde ifade edilen “demokrasi, sosyal adalet, hukukun üstünlüğü ve laiklik ilkelerine” sıkı sıkıya bağlı olacağını vurguladı ve “Bizi biz yapan, bizi azınlık durumunda bir topluluk noktasından alıp Devlet sahibi Kıbrıs Türk halkı noktasına taşıyan öz değerlerimize sahip çıkacağız” diye konuştu.

Demokrasinin güçlenmesinin; demokrasi için vazgeçilmez olan siyaset kurumunun güçlenmesi ve siyaset kurumuna duyulan güvenin artırılması ile doğrudan ilgili olduğuna işaret eden Tatar, şöyle devam etti:

“YARGIDA SORUNLAR İVEDİLİKLE AŞILACAK”

“Bu yönde gereken titizlik mutlaka gösterilecektir. Sosyal adaletin bozulmasının başlıca nedeni gelir dağılımındaki adaletsizliktir. Biz, hem ekonominin büyümesi hem de gelir dağılımının çağdaş ülkelerdeki gibi olması için üzerimize düşenleri yapmakta kararlıyız.

Yargının sorunlarını biliyoruz. Yapılması gerekenler ortadadır. Yargıda biriken sorunları aşmak için bir plan-program çerçevesinde ivedilikle yola koyulacağız.”

DOĞAL GAZ KONUSU…

Tatar, Kıbrıs adasının Ortadoğu’nun yanı başında ve Doğu Akdeniz’in merkezinde ve halen büyük stratejik öneme sahip bir ada olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

“Gelişmiş ekonomilere sahip Avrupa ülkeleri, petrol ihtiyacının yüzde 80’ini Orta Doğu’dan karşılamaktadır. Uzman görüşleri Kıbrıs sorununun kalıcı biçimde çözülmesi ve bölgede geniş bir işbirliği zemini sağlanabilmesi durumunda, Türkiye Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'de bir enerji geçiş merkezi olmaya oldukça uygun bir aday olduğuna işaret etmektedir.

“HAKLARIMIZI GASP ETMEYE ÇALIŞANLARA KARŞI TEDBİR ALMAZSAK…”

Ancak Rum tarafı bir çözüme yanaşmıyor ve bölgede Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti aleyhine bağlantılar oluşturuyor. Haklarımızı gasp etmeye çalışanlara karşı gereken tedbirleri almazsak gelecek nesiller bizleri affetmeyecektir.

Kıbrıs’ın çevresinde bu kadar önemli olaylar yaşanırken, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler daha da önem kazanmaktadır. Hükümet olarak Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile iyi ilişkiler içinde özen göstereceğiz.”

“EKONOMİK PROTOKOL SONUÇLANDIRILACAK”

Başbakan Tatar, hükümet programında Başbakanlık bünyesinde yapılacak çalışmaları sıralarken, içinden geçilen ekonomik kriz ortamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolünün kapsamlı, orta vadeli hedefleri de gözeterek sonuçlandırılacağını vurguladı.

Hükümetin ekonomik vizyonu doğrultusunda mali disiplinin sağlanması, daha verimli bir ekonomik yapının oluşması ve reel sektörün gelişmesi için öngördükleri reformların hayata geçirilmesi noktasında Başbakanlık’ın çok etkin bir rol oynayacağını özellikle vurgulamak istediğini söyleyen Tatar, şöyle devam etti:

“Hükümetimiz döneminde gerek Ekonomik Koordinasyon Kurulu, gerekse Reel Sektör Danışma Kurulu daha etkin ve yoğun bir şekilde çalışacaktır.

“YAGA TEK DURAK OFİSİ OLACAK”

Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA) ile ilgili, yatırımcılara yönelik teknik ve finansal destek programları geliştirilerek, ‘tek durak ofisi’ aktif hale getirilecektir. Bu kapsamda, reel sektörün iş yapabilirliğini ve yatırım ortamını geliştirmek amacıyla uygulanan faiz destek ve kısmi hibe programları geliştirilecek ve genç girişimcilere yönelik programların artırılması sağlanacaktır. Finansal ve teknik destek programları geliştirilirken kalkınmada öncelikli bölgelerde daha etkin kullanılmasını sağlayacak gerekli adımlar atılacaktır.

Tüm finansal programların teknik eğitimlerle desteklenerek yıl boyunca aktif olması sağlanacak, piyasada devlet eliyle mevsimsellik yaratılmasının önüne geçilecektir. Endüstri 4.0 kapsamında AR-GE destek programlarının geliştirilmesine olanak tanınmasına yönelik kuluçka ve inovasyon merkezlerinin kurulması sağlanacak, teknoparklar desteklenecektir.

Dünyada iş yapabilirlik sıralamasında üst seviyeye çıkabilmek için yatırım ortamındaki aksaklıklar ivedilikle giderilecek, reel sektörün karşılaştığı karmaşık bürokrasi pratikleştirilecek ve süratlendirilecektir.

Yatırım ortamının geliştirilmesi, planlama faaliyetleri ve yeni raporların oluşturulması, finansal ve teknik destek programlarının geliştirilerek yürütülmesi, girişimcilik ekosisteminin yaygınlaştırılmasına olanak sağlayacak mevcut yapının geliştirilmesine yönelik adımlar atılacaktır.

“KIBRIS VAKIFLAR İDARESİ”

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Tapu Dairesi ile ortak proje kapsamında yapılan çalışmalarla bilinmeyen Evkaf malları tespit edilecek ve sahiplenilecek. Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Müdürlüğü ile yapılan ortak projeler kapsamında muhasebe-emlak-arşiv sistemleri elektronik ortama geçilerek daha verimli çalışır hale getirilecek. Hayır işlerine ayrılan bütçe artırılarak daha fazla insanımıza yardımlar götürülecektir. Toplumda dayanışmanın, yardımlaşmanın, karşılıksız iyilik yapmanın ve ihtiyaçlılara sahip çıkmanın önemini anlatacak programlar düzenlenecektir.

“KOOPERATİF ŞİRKETLER MUKAYYİTLİĞİ GÜÇLENDİRİLECEK”

Kooperatif Şirketler Mukayyitliği güçlendirilecek ve Mukayyitliğin ana görevi olan denetim fonksiyonu arzu edildiği gibi yerine getirilecektir. Böylece denetlenen, şeffaf güçlü kooperatifler oluşturulacaktır.

“E-DEVLET KAPISI AÇILACAK”

E-Devlet projesinin bir an önce hayat bulması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. E-Devlet kapısı en kısa sürede tamamlanarak vatandaşlarımızın kullanımına açılacaktır. Kurum ve kuruluşlarda halen kullanılmakta olan bilgi sistemlerinin e-Devlet ile uyumlaştırılması sağlanarak e-Devlet üzerinden hizmet vermelerine olanak sağlanacaktır. Kamu ortak veri merkezi ve e-Devlet Binası projeleri için en kısa zamanda ihaleye çıkılması sağlanacaktır. e-Devlet hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin esasları belirlemek, bilgi toplumuna dönüşüm sürecini planlamak ve koordine etmek üzere bir daire veya kurum, teşkilat yapısı ve görevleri ile birlikte oluşturulacaktır.

“KAMU REFORMU SÜRECİ HAYATA GEÇİRİLECEK”

Kamu yönetimi üzerindeki siyasi etkiyi azaltmayı, insan kaynaklarının yönetiminde liyakatı ön plana çıkarmayı, kaynakların etkin kullanılmasını kamunun hesap verebilirliği ile verimliliğini artırmayı ve sunulan kamu hizmetleri duyulan memnuniyetsizliğin azaltılmasını hedefleyen kamu reformu süreci planlanacak ve hayata geçirilecektir.

Kamu reformu kapsamındaki yasaların hazırlanarak yasallaşması için öncelikle yeni Kamu Görevlileri Yasası, Öğretmenler Yasası ile Kamu Sağlık Çalışanları yasaları ile buna benzer personel yasaları güncellenecektir.

“DPÖ YASASI GÜNCELLENECEK”

İstatistik Kurumu Yasası’nın yürürlüğe girmesine paralel kurumun aktif olarak çalışmaya başlayabilmesi için kuruma yapılması gereken istihdamlarda dahil olmak üzere gerekli tüm önlemlerin alınması böylece daha etkin bir şekilde ülke ihtiyaçlarını ve kullanıcıların önceliklerini dikkate alacak, kaliteli, güncel, güvenilir, tutarlı, tarafsız, uluslararası standartlara uygun istatistikler üretilmesi sağlanacaktır. Ekonomide sektörler arasındaki ilişkileri ölçen bir araç olan girdi-çıktı (input-output) tablolarının oluşturulması sağlanacaktır. Ayrıca Devlet Planlama Örgütü’nün de yasası İstatistik Kurumu Yasası’ndaki düzenlemelere paralel ivedi güncellenecektir.

“İŞE GİRİŞ ÇIKIŞLARIN KONTROLÜ ELEKTRONİK OLACAK”

Kamudaki hizmetlerin yerine getirilmesinde etkinliği ve verimliliği artırmak amacıyla personelin görev yerine giriş çıkışlarıyla ilgili kontrolün tüm kamuda elektronik olması sağlanarak daha etkin bir denetimin yapılması sağlanacaktır.

Daha etkin ve uygulanabilir bir performans sisteminin hayata geçirilmesi için insan kaynakları planlamasının öncelikler çerçevesinde her yıl yapılması ve istihdamların bu çerçevede Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

“YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ OLUŞTURULACAK”

Yatırım teşvikleriyle ilgili mevcut mevzuat gözden geçirilerek bütüncül bir Yatırım Teşvik Sistemi oluşturulacaktır.