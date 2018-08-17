“Hükümeti gayretli gördüm”

Cumhurbaşkanı Akıncı “Sorunlarını mümkün olduğu kadar asgariye düşürecek tedbirleri el birliğiyle almamızın yolunun açılması son derece önemli. Hükümeti bu konuda gayretli gördüm” dedi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, dün Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ile Demokrat Parti (DP) genel başkanları Tufan Erhürman, Kudret Özersay, Cemal Özyiğit ve Serdar Denktaş ile aylık olağan görüşmesini gerçekleştirdi.

Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Akıncı, açıklama yaptı.

Toplantıda ağırlıklı olarak ekonominin konuşulduğunu belirten Akıncı, “Ortak akılda buluşmak, sadece ekonomi için değil, Kıbrıs sorununun çözümü bağlamında da gerekli ve yararlı” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı, hükümet ortaklarıyla yaptığı görüşmeyi şöyle aktardı:

“Hükümet, iyi niyetle dövizde yaşanan tırmanışa karşı almış olduğu ve almayı tasarladığı bir takım tedbirleri benimle birlikte değerlendirdi. Hükümeti önerilere açık gördüm. Tabi ki aldıkları tedbirlerin geliştirilmeye muhtaç olduğunu kendileri de söylüyor. Bu konuda önerisi, düşüncesi olanlara kapılarının açık olduğunu değerlendiriyorlar. Bu bağlamda ekonomi danışmalarımın hazırladığı düşünceleri kendilerine genel hatlarıyla aktardım. Daha ayrıntılı bir raporu ayrıca Cumhurbaşkanlığı olarak hükümete ileteceğiz.”

Ülkenin içinde bulunduğu koşullara ve birlikte hareket edilmesinin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı, “En başta hükümetin, Meclisin bir bütün olarak ve Cumhurbaşkanlığı’nın konuya sahip çıkması ve yurttaşlarımızın sorunlarını mümkün olduğu kadar asgariye düşürecek tedbirleri el birliğiyle almamızın yolunun açılması son derece önemli. Hükümeti bu konuda gayretli gördüm” şeklinde konuştu.

Dövizdeki ateşin yavaş yavaş sönmekte olduğunu gözlemlediklerini de dile getiren Akıncı, “İlk günlerdeki ani fırlayış kendini yavaş yavaş daha durgun bir hale getirmeye yöneldi. Bu da tabi ki akla ani ve büyük sıçramada spekülatif bir takım tavırların da söz konusu olduğunu getiriyor ama çare elbette ekonomik akılla ve ortak akılla olaya yaklaşmaktır” dedi.

Türk Lirası’nın KKTC Merkez Bankası’nın değil Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın kontrolünde olduğunu da anımsatan Akıncı, “Biz hiçbir şey yapamayız noktasında değiliz elbette alabileceğimiz başka tedbirler olabilir. Hükümetin yapmaya çalıştığı da budur” şeklinde konuştu.

Akıncı, “Temennimiz bundan sonraki günlerde dövizdeki bu anormal artışların artık girmiş olduğu duraklama ve aşağı çekilme trendinde devam edip uygun bir noktaya gelmesidir. Bunun karşılığında TL kullanan halkımızın ezilmemesini, mağdur olmamasını, sıkıntıya düşmemesini temin etmek için de alınabilecek tedbirleri almamızdır” dedi.